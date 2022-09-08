4 сериала, которые развеют осеннюю хандру

Осень нагрянула слишком быстро, и многие из нас не были к этому готовы. Если погода за окном с самого утра вводит вас в состояние уныния, попробуйте отвлечься за просмотром позитивных сериалов. Они улучшат настроение и напомнят, что жизнь имеет множество красок.

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Подробнее о многосерийных фильмах, на которые стоит обратить внимание – в материале "Рамблера".

"Чем мы заняты в тени", 2019

Кадр из сериала "Чем мы заняты в тени"

Остроумный сериал про вампиров, которые пытаются выжить в современном мире – решают типичные бытовые вопросы, пытаются найти любовь, а еще свежую кровь. Сериал снят по мотивам уже ставшей культовой черной комедии "Реальные упыри".

"Шучу", 2018

Большинство из нас знают Джима Керри как актера полного метра, однако в шоу "Шучу" Керри доказал, что способен блестяще играть в любых форматах. Герой Керри Джефф – звезда детских передач, известный своей жизнерадостностью и оптимизмом. Но как ведущему сохранять веселое лицо на экране, когда погибает сын, а брак трещит по швам?

"Дрянь", 2016

Кадр из сериала "Дрянь"

Основой для провокационного сериала стал одноименный моноспектакль сценаристки Фиби-Уоллер Бридж. Главная героиня регулярно попадает в нелепые и странные ситуации, но она старается относиться к происходящему с юмором и сарказмом.

"Напарницы: Астрид и Рафаэлла", 2019

Кадр из сериала "Напарницы: Астрид и Рафаэлла"