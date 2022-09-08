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1 час назад

4 сериала, которые развеют осеннюю хандру

Мира Маркина

Осень нагрянула слишком быстро, и многие из нас не были к этому готовы. Если погода за окном с самого утра вводит вас в состояние уныния, попробуйте отвлечься за просмотром позитивных сериалов. Они улучшат настроение и напомнят, что жизнь имеет множество красок.

4 сериала, которые развеют осеннюю хандру
Фото: unsplashunsplash

Подробнее о многосерийных фильмах, на которые стоит обратить внимание – в материале "Рамблера".

"Чем мы заняты в тени", 2019

Кадр из сериала "Чем мы заняты в тени"

Остроумный сериал про вампиров, которые пытаются выжить в современном мире – решают типичные бытовые вопросы, пытаются найти любовь, а еще свежую кровь. Сериал снят по мотивам уже ставшей культовой черной комедии "Реальные упыри".

"Шучу", 2018

Кадр из сериала "Шучу"

Большинство из нас знают Джима Керри как актера полного метра, однако в шоу "Шучу" Керри доказал, что способен блестяще играть в любых форматах. Герой Керри Джефф – звезда детских передач, известный своей жизнерадостностью и оптимизмом. Но как ведущему сохранять веселое лицо на экране, когда погибает сын, а брак трещит по швам?

"Дрянь", 2016

Кадр из сериала "Дрянь"

Основой для провокационного сериала стал одноименный моноспектакль сценаристки Фиби-Уоллер Бридж. Главная героиня регулярно попадает в нелепые и странные ситуации, но она старается относиться к происходящему с юмором и сарказмом.

"Напарницы: Астрид и Рафаэлла", 2019

Кадр из сериала "Напарницы: Астрид и Рафаэлла"

Однажды капитан полиции Рафаэлла посещает архив, где знакомится с Астрид. Девушки весьма разные, но кое-что их объединяет – им нравится расследовать запутанные преступления. Они объединяются, чтобы вывести преступников на чистую воду.

Сериалы,Шучу,Реальные упыри,Джим Керри,
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