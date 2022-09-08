Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+20° в 
USD 61.18EUR 60.55
Войти в почту
52 минуты назад

Netflix перезапустит сериал «Телепузики»

Диана Товсепова

Тинки Винки, Дипси, Ля-Ля и По скоро снова появятся на экранах телевизоров.

Netflix перезапустит «Телепузиков»
Фото: Кадр из сериала "Телепузики" (1997)Кадр из сериала "Телепузики" (1997)

Так, стриминговый сервис Netflix представит перезагрузку культового детского шоу "Телепузики". Четыре друга с антеннами на головах и экранами на животах будут открывать свой мир, обучая и развлекая детей. Расскахчиком на этот раз будет американский актер и певец Титус Берджесс

Премьера "Телепузиков" назначена на 14 ноября.

"Телепузики" — британский детский телесериал, созданный BBC еще в 1997 году. "Телепузики" быстро обрели мировую популярность и транслировались более чем в 120 странах на 45 разных языках.

Ранее мы писали о лучших фильмах для осенних вечеров.

Сериалы,Netflix,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители