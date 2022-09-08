Netflix перезапустит «Телепузиков»

Тинки Винки, Дипси, Ля-Ля и По скоро снова появятся на экранах телевизоров.

Фото: Кадр из сериала "Телепузики" (1997) Кадр из сериала "Телепузики" (1997)

Так, стриминговый сервис Netflix представит перезагрузку культового детского шоу "Телепузики". Четыре друга с антеннами на головах и экранами на животах будут открывать свой мир, обучая и развлекая детей. Расскахчиком на этот раз будет американский актер и певец Титус Берджесс

Премьера "Телепузиков" назначена на 14 ноября.

"Телепузики" — британский детский телесериал, созданный BBC еще в 1997 году. "Телепузики" быстро обрели мировую популярность и транслировались более чем в 120 странах на 45 разных языках.