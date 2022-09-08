Сериал "Художник" об убийцах, оставлявших портреты жертв, вышел онлайн

«Это время и его атмосфера всегда интересны зрителю и каждый раз новое поколение по-своему раскрывает эпоху, воспетую фильмом «Место встречи изменить нельзя». Каждое поколение ищет своих Жегловых и Шараповых. В «Художнике» у Тимура Алпатова эти роли играют замечательные артисты Андрей Смоляков и Саша Горбатов. Совсем скоро увидим, каким получится этот дуэт», — делится актер Андрей Мерзликин.