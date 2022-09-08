Сериал "Художник" об убийцах, оставлявших портреты жертв, вышел онлайн

Премьера сериала о банде убийц, которая оставляла портреты жертв на месте преступления, состоялась онлайн. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Premier, представившего проект.
Действие сериала разворачивается весной 1944 года, когда в СССР уже ждут победы над фашистской Германией. Москву держит в страхе банда, которую называют «Мертвой головой», а ее главаря — Художником. За расследование серии убийств «Мертвой головы» берутся опытные оперативники — майор Ефимов и капитан Сазонов, вскоре к ним подключается НКВД. Многие герои оказываются под подозрением.
«Это время и его атмосфера всегда интересны зрителю и каждый раз новое поколение по-своему раскрывает эпоху, воспетую фильмом «Место встречи изменить нельзя». Каждое поколение ищет своих Жегловых и Шараповых. В «Художнике» у Тимура Алпатова эти роли играют замечательные артисты Андрей Смоляков и Саша Горбатов. Совсем скоро увидим, каким получится этот дуэт», — делится актер Андрей Мерзликин.
Производством сериала «Художник» занималась компания «ВайТ Медиа». Телевизионная премьера сериала состоится в новом сезоне на телеканале «Россия».
Ранее сообщалось, что блогер Настя Ивлеева снялась в откровенной сцене в новом драмеди сериале «Монастырь» режиссера Александра Молочникова. Об этом свидетельствуют фрагменты из официального трейлера проекта.