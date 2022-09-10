Вышел финальный сезон сериала об ослепшем человечестве «Видеть»

На Apple TV+ выходит финальный сезон постапокалиптической драмы «Видеть», одного из первых сериалов, появившихся на стриминговом сервисе с его запуском в 2019 году. Это дорогостоящее и переполненное голливудскими звездами шоу с необычайной концепцией быстро собрало мощную фан-базу, получив при этом крайне неоднозначные рецензии. «Лента.ру» разбирается, в чем кроются сильные стороны проекта и в чем он оказался провальным.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Неизвестный вирус выкосил почти все население Земли, а выжившие (всего два миллиона), как и их потомки, навсегда утратили способность видеть. Цивилизации разрушены, человечество скатилось в своем развитии в брутальное стимпанк-средневековье и влачит довольно жалкое существование. При этом зрячие если в этом суровом мире и появляются, то ненадолго — большинство племен и обществ признает зрение колдовством, а потому всех, кого в способности видеть хотя бы подозревают, ждет казнь. Однако отважный воин Баба Восс (Джейсон Момоа), жена которого (Гера Хильмар) рожает зрячих близнецов (Арчи Мадекве и Неста Купер), в бредни про колдовство не верит — и от любых напастей и охотников на ведьм готов свою семью защищать.

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Собственно, синопсис всех трех сезонов сводится к тому, как слепой Баба Восс пытается собрать постоянно (по своей воле или из-за стечения обстоятельств) разбегающуюся по миру семью, в чем ему мешают разнообразные антагонисты — безумная и похотливая королева Кейн в исполнении бесподобной Сильвии Хукс, грозный полководец Эдо, которого играет Дэйв Батиста, и опасный интриган Тормада (Дэвид Хьюлетт). Второй сезон шоу разбавлял семейную драму геополитическими интригами, попутно развивая сюжетные линии отдельных членов семьи Восса, а третий превратился, по сути, в квинтэссенцию самых ярких моментов. Баталии стали масштабнее, враги — коварнее, ну и ставки, как водится, повысились в разы.

Надо отдать должное шоураннеру Стивену Найту (сценарист «Острых козырьков», «Грязных прелестей» и «Порока на экспорт»), поскольку «Видеть» — сериал с самой, должно быть, необычной концепцией на современном телевидении. Ну где это, простите, видано, чтобы большинство персонажей в сериале были слепыми? Неудивительно, что дебютный сезон, вышедший сразу после запуска Apple TV+ в 2019-м, подавался как флагманский проект, а ряд критиков и вовсе сравнивал его с «Игрой престолов», конкурента которой тогда отчаянно пытались выискивать в любом сериале со сражениями на мечах.

Хотя западная пресса сериалом о слепых не сильно восхищалась, «Видеть» удалось собрать мощную фан-базу — второй сезон, вышедший в 2021-м, и вовсе побил рекорд среди всех драматических проектов на Apple TV+

Массовая слепота — концепт, быть может, в книжной научной-фантастике поднимавшийся не раз (самый, должно быть, яркий пример — «Слепота» португальского лауреата Нобелевской премии по литературе Жозе Сарамаго), но реализовать его в рамках эпического постапокалиптического телевизионного шоу — задача куда более амбициозная. И вполне естественно, что к такой смелой идее по мере сюжета возникает масса «душных» вопросов. Как воюют слепые армии? Как солдаты в пылу схватки определяют своих и чужих? Как главные герои вообще понимают, куда им идти? Как слепые способны создавать такое аккуратное оружие (а то и массивные осадные механизмы)? Откуда у некоторых слепых персонажей появляется вполне обыкновенная мимика? Почему зрячие, коих, как впоследствии выясняется, в этой вселенной предостаточно, до сих пор не возглавили эти варварские общества?

И проблема «Видеть» не в том, что на многие из подобных вопросов за три сезона ответов так и не найдется, а в том, что кроме них в шоу зацепиться, в общем-то, и не за что. Убрать из сериала слепоту — и перед нами останется довольно проходная приключенческая постапокалиптическая драма с геополитическими элементами, в которой матерый воин с мечом наперевес бродит по миру, пытаясь собрать распавшуюся семью. А выживание семьи в пост-апокалипсисе — сюжет исследованный вдоль и поперек. Взять хотя бы «Дорогу», «Тихое место», «Птичий короб» и даже в какой-то степени «Безумного Макса: Дорогу ярости».

При этом нельзя не отметить, что «Видеть» в своем конвенционализме создано с размахом и по высшему разряду

Это брутальное, в меру кровожадное шоу, полное неожиданных сюжетных поворотов и ярких, запоминающихся персонажей, с тщательно выверенной хореографией и качественными спецэффектами — а в финальном сезоне, целиком срежиссированном Андерсом Энгстремом (работал над ультрастильным «Табу» с Томом Харди), все это доводится до катарсических пределов.

Иронично, впрочем, что режиссер (да и все его предшественники) упустил такую лакомую возможность превратить сериал в полноценный аудиосенсорный перформанс — где, как не в шоу о слепых людях, можно было бы это реализовать? Такие моменты в «Видеть», конечно, присутствуют. К примеру, в какой-то момент задумываешься: а чего это персонажи сидят в уличной таверне в потемках? Ах да... Но все же сериал чаще налегает именно на визуальную составляющую. Ситуации, когда зритель оказывается в кромешной тьме, в «Видеть» можно пересчитать по пальцам — словом, сериал будто бы опасается экспериментировать со смелой концепцией, при том что именно рискованные трюки для такого амбициозного проекта напрашиваются больше всего.

И, конечно, пытливый ум попытается найти в «Видеть» какую-то сложную метафору — тут и конфликт (слепых) отцов и (зрячих) детей, и притча о ценности знаний и разрушительности невежества, и, в конце концов, история о дискриминации «не таких, как все». Но ни одна из этих тем, пускай отчасти и затронутых, полноценного развития в сериале так и не находит, уступая место сюжетным поворотам, подковерным интригам и кровавому, зрелищному, но весьма однообразному экшену. Так что при всех его достоинствах «Видеть», скорее, остается сериалом с уймой нереализованных возможностей — увидеть один раз и забыть.