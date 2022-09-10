Съемки шестого сезона «Короны» приостановят из-за смерти Елизаветы II

Несмотря на то, что пока подробности остаются в тайне, есть предположение, что новые серии будут отражать события 90-х годов прошлого века, и в частности, 1997 год, когда весь мир поразила новость о смерти принцессы Дианы.

Как известно, Елизавета ІІ заняла трон еще в 1952 году и стала старейшим монархом в мировой истории, занимающим правящий пост до последних дней жизни. Королева Великобритании ушла из жизни в кругу родных на 97-ом году жизни в семейном дворце в Балморале (Шотландия). Примечательно, что сама Елизавета II не упоминала о сериале, сценарий которого был написан по ее жизни.