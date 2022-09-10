Съемки шестого сезона «Короны» приостановят из-за смерти Елизаветы II

Выход новых серий нашумевшего драматического сериала «Корона» временно откладывается из-за остановки съемок, что связано с кончиной Елизаветы ІІ – королевы Великобритании, сообщается в Gazeta.ru.
Британская правительница ушла из жизни в преддверии выхода премьерного пятого сезона на Netflix, релиз которого был запланирован в ноябре. Главную роль Елизаветы получила Имельда Стонтон, роль принца Филиппа – Джонатан Прайс, принца Чарльза сыграл Доминик Уэст, а в роли принцессы Дианы мы увидим Элизабет Дебики. Также в сериале «Корона» приняли участие Оливия Уильямс, которая снялась в роли Камиллы Паркер Боулз, и Джонни Ли Миллер, сыгравший роль Джона Мейджора (премьер-министра).
Несмотря на то, что пока подробности остаются в тайне, есть предположение, что новые серии будут отражать события 90-х годов прошлого века, и в частности, 1997 год, когда весь мир поразила новость о смерти принцессы Дианы.
Как известно, Елизавета ІІ заняла трон еще в 1952 году и стала старейшим монархом в мировой истории, занимающим правящий пост до последних дней жизни. Королева Великобритании ушла из жизни в кругу родных на 97-ом году жизни в семейном дворце в Балморале (Шотландия). Примечательно, что сама Елизавета II не упоминала о сериале, сценарий которого был написан по ее жизни.