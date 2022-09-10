Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+22° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
10 сентября

Съемки шестого сезона сериала «Корона» будут приостановлены из-за смерти Елизаветы II

FBM.ru

Выход новых серий нашумевшего драматического сериала «Корона» временно откладывается из-за остановки съемок, что связано с кончиной Елизаветы ІІ – королевы Великобритании, сообщается в Gazeta.ru.

Съемки шестого сезона «Короны» приостановят из-за смерти Елизаветы II
Фото: FBM.ruFBM.ru

Британская правительница ушла из жизни в преддверии выхода премьерного пятого сезона на Netflix, релиз которого был запланирован в ноябре. Главную роль Елизаветы получила Имельда Стонтон, роль принца Филиппа – Джонатан Прайс, принца Чарльза сыграл Доминик Уэст, а в роли принцессы Дианы мы увидим Элизабет Дебики. Также в сериале «Корона» приняли участие Оливия Уильямс, которая снялась в роли Камиллы Паркер Боулз, и Джонни Ли Миллер, сыгравший роль Джона Мейджора (премьер-министра).

Несмотря на то, что пока подробности остаются в тайне, есть предположение, что новые серии будут отражать события 90-х годов прошлого века, и в частности, 1997 год, когда весь мир поразила новость о смерти принцессы Дианы.

Как известно, Елизавета ІІ заняла трон еще в 1952 году и стала старейшим монархом в мировой истории, занимающим правящий пост до последних дней жизни. Королева Великобритании ушла из жизни в кругу родных на 97-ом году жизни в семейном дворце в Балморале (Шотландия). Примечательно, что сама Елизавета II не упоминала о сериале, сценарий которого был написан по ее жизни.

Сериалы,Имельда Стонтон,Оливия Уильямс,Доминик Уэст,Джон Мейджор,Джонни Миллер,Джонатан Прайс,Елизавета II,Чарльз Виндзор,Netflix,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители