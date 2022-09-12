Сериалу «Сокровище нации: Край истории» озвучили дату премьеры

Disney+ порадовал своих зрителей хорошими новостями, анонсировав выход сериала «Сокровище нации: Край истории» 14 декабря этого года.

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Ранее поступали слухи о проблемах с производством картины и возможным переносом ее премьеры на неопределенный срок.

Но компания обещала, что в декабре фильм выйдет на сервисе, в подтверждение этого показав постер картины с главной героиней Джесс Моралес в исполнении Лизетт Алексис.