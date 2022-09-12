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9 часов назад

В продолжении сериала «Локи» сыграет звезда фильма «Все и сразу»

Inc-News

Артист присоединится к звездному составу второго сезона проекта.

В продолжении сериала «Локи» сыграет звезда фильма «Все и сразу»
Фото: Inc-NewsInc-News

Известный по фильмам «Все и сразу», «Балбесы» и «Индиана Джонс и храм судьбы» американский актер Ке Хюи Куан получил приглашение во вторую часть сериала «Локи».

Какой персонаж достанется 51-летнему артисту, пока не раскрывается. Известно лишь, что исполнители главных ролей останутся те же - Том Хиддлстон и Софи Ди Мартино.

Снимать картину будут известные по работе над шоу «Лунный рыцарь» Джастин Бенсон и Аарон Мурхед.

Когда начнется съемочный процесс, пока тоже не известно, как, собственно, и дата релиза второго сезона сериала.

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