В продолжении сериала «Локи» сыграет звезда фильма «Все и сразу»

Артист присоединится к звездному составу второго сезона проекта.
Известный по фильмам «Все и сразу», «Балбесы» и «Индиана Джонс и храм судьбы» американский актер Ке Хюи Куан получил приглашение во вторую часть сериала «Локи».
Какой персонаж достанется 51-летнему артисту, пока не раскрывается. Известно лишь, что исполнители главных ролей останутся те же - Том Хиддлстон и Софи Ди Мартино.
Снимать картину будут известные по работе над шоу «Лунный рыцарь» Джастин Бенсон и Аарон Мурхед.
Когда начнется съемочный процесс, пока тоже не известно, как, собственно, и дата релиза второго сезона сериала.