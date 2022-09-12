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8 часов назад

Вышла четвёртая серия «Дома дракона»

Чемпионат.com

Сегодня состоялась премьера уже четвёртой серии сериала «Дом дракона». Почти половина первого сезона уже позади. Всего в нём будет 10 серий, а последняя выйдет 24 октября.

Вышла четвёртая серия «Дома дракона»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Посмотреть свежий эпизод с профессиональным дубляжом можно на «Амедиатеке», «Окко» и «Кинопоиске». Примечательно, что среди всех вышедших эпизодов именно четвёртый оценили выше всего на сайте IMDb. У серии аж 9,2 из 10.

Пятая серия шоу под названием «Мы путь осветим» станет доступна к просмотру ровно через неделю — 19 сентября.

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