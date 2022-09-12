Вышла четвёртая серия «Дома дракона»

Сегодня состоялась премьера уже четвёртой серии сериала «Дом дракона». Почти половина первого сезона уже позади. Всего в нём будет 10 серий, а последняя выйдет 24 октября.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Посмотреть свежий эпизод с профессиональным дубляжом можно на «Амедиатеке», «Окко» и «Кинопоиске». Примечательно, что среди всех вышедших эпизодов именно четвёртый оценили выше всего на сайте IMDb. У серии аж 9,2 из 10.