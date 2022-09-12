Что известно о новом сериале с Ивлеевой в главной роли

Популярный блогер Анастасия Ивлеева уже снималась в сериалах, но лишь в комедийном жанре. Теперь же звезда опробует свои актерские навыки в драмеди "Монастырь". Более того, она исполнит главную роль.

Подробнее о сериале – в материале "Рамблера".

Сюжет

Мария, роль которой исполнила Ивлеева, беззаботная тусовщица, привыкшая жить за чужой счет. У героини нет серьезных проблем, но лишь до поры. Как-то раз в ОАЭ она едет в ночной клуб вместе с женой миллиардера, и веселье выходит из-под контроля. Девушку ищут серьезные люди, ей грозит тюрьма, а ее счета оказываются заблокированы. Героиня бежит домой в Россию, но и здесь ее может настигнуть опасность, поэтому она решает скрыться в стенах монастыря.

Команда

Над проектом поработала внушительная команда. Автором идеи выступила Александра Ремизова, известная по сериалам "Триггер" и "Нулевой пациент", а режиссером – Александр Молочников. Актерский состав также воодушевляет: помимо Ивлеевой над картиной работали Филипп Янковский, Марк Эйдельштейн, Мария Миронова, Джаник Файзиев, Светлана Иванова и другие.

Ожидания

В беседе с "Кинопоиском" Анастасия призналась, что "Монастырь" стал для нее настоящим вызовом. Первый драматический проект и первая неоднозначная героиня, в образ которой важно погрузиться с головой.