Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+25° в 
USD 60.46EUR 61.31
Войти в почту
5 часов назад

Что известно о драматическом сериале с Ивлеевой в главной роли

Мира Маркина

Популярный блогер Анастасия Ивлеева уже снималась в сериалах, но лишь в комедийном жанре. Теперь же звезда опробует свои актерские навыки в драмеди "Монастырь". Более того, она исполнит главную роль.

Что известно о новом сериале с Ивлеевой в главной роли
Фото: https://t.me/ivleeva360https://t.me/ivleeva360

Подробнее о сериале – в материале "Рамблера".

Сюжет

Мария, роль которой исполнила Ивлеева, беззаботная тусовщица, привыкшая жить за чужой счет. У героини нет серьезных проблем, но лишь до поры. Как-то раз в ОАЭ она едет в ночной клуб вместе с женой миллиардера, и веселье выходит из-под контроля. Девушку ищут серьезные люди, ей грозит тюрьма, а ее счета оказываются заблокированы. Героиня бежит домой в Россию, но и здесь ее может настигнуть опасность, поэтому она решает скрыться в стенах монастыря.

Команда

Над проектом поработала внушительная команда. Автором идеи выступила Александра Ремизова, известная по сериалам "Триггер" и "Нулевой пациент", а режиссером – Александр Молочников. Актерский состав также воодушевляет: помимо Ивлеевой над картиной работали Филипп Янковский, Марк Эйдельштейн, Мария Миронова, Джаник Файзиев, Светлана Иванова и другие.

Ожидания

В беседе с "Кинопоиском" Анастасия призналась, что "Монастырь" стал для нее настоящим вызовом. Первый драматический проект и первая неоднозначная героиня, в образ которой важно погрузиться с головой.

Блогер заявила, что для нее формат таких съемок оказался в новинку, даже несмотря на то, что она регулярно снимает видео для подписчиков, и не раз выступала в качестве телеведущей. Ивлеева выразила надежду, что зрителям удастся принять ее в новом амплуа, и в дальнейшем она сможет развиваться как актриса.

Сериалы,Анастасия Ивлеева,Александра Ремизова,Джаник Файзиев,Светлана Иванова,Мария Миронова,Филипп Янковский,Александр Молочников,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители