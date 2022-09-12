Начались съемки сериала "Американцы"

"Когда я читала сценарий, мне было любопытно наблюдать за тем, с чем сталкиваются люди, которые реально решили идти к исполнению этой мечты, наблюдать за их метаморфозами и изменениями в процессе пути. А главное - мне было интересно понять, насколько эта мечта стоит свеч, нужна ли она на самом деле тому или иному человеку, американская мечта - это такой миф, который абсолютно нежизнеспособен",