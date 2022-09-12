Начались съемки сериала "Американцы"

Стартовали съемки сериала "Американцы" по сценарию известного драматурга и режиссера Василия Сигарева ("Страна 03", "Волчок", "Жить"). Об этом сообщают онлайн-кинотеатр KION и компания LOOKFILM.
Режиссерское кресло проекта занял Федор Стуков ("Физрук", "Дылды").
В главных ролях снимутся Анастасия Попова, Анна Котова-Дерябина, Лина Миримская, Мария Осипова. В одной из ролей появится хореограф Егор Дружинин.
Действие "Американцев" происходит в 2009 году в небольшом российском поселке Ливни. По сюжету главная героиня Зинаида продает косметику, ходя по квартирам. Однажды она узнает, что можно родить ребенка в США - новорожденный получит гражданство, а его семья - шанс переехать за границу. Зинаида подговаривает подруг забеременеть и лететь в США и начинает путь к своей мечте, с которой согласны не все мужья женщин.
По словам актрисы Анны Котовой-Дерябиной, для нее "Американцы" - это история о "голливудской мечте".
"Когда я читала сценарий, мне было любопытно наблюдать за тем, с чем сталкиваются люди, которые реально решили идти к исполнению этой мечты, наблюдать за их метаморфозами и изменениями в процессе пути. А главное - мне было интересно понять, насколько эта мечта стоит свеч, нужна ли она на самом деле тому или иному человеку, американская мечта - это такой миф, который абсолютно нежизнеспособен",
- поделилась она.
Сериал выйдет в онлайн-кинотеатре KION в 2023 году.