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3 часа назад

Начались съемки сериала "Американцы"

Газета.Ru

Стартовали съемки сериала "Американцы" по сценарию известного драматурга и режиссера Василия Сигарева ("Страна 03", "Волчок", "Жить"). Об этом сообщают онлайн-кинотеатр KION и компания LOOKFILM.

Начались съемки сериала "Американцы"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Режиссерское кресло проекта занял Федор Стуков ("Физрук", "Дылды").

В главных ролях снимутся Анастасия Попова, Анна Котова-Дерябина, Лина Миримская, Мария Осипова. В одной из ролей появится хореограф Егор Дружинин.

Действие "Американцев" происходит в 2009 году в небольшом российском поселке Ливни. По сюжету главная героиня Зинаида продает косметику, ходя по квартирам. Однажды она узнает, что можно родить ребенка в США - новорожденный получит гражданство, а его семья - шанс переехать за границу. Зинаида подговаривает подруг забеременеть и лететь в США и начинает путь к своей мечте, с которой согласны не все мужья женщин.

По словам актрисы Анны Котовой-Дерябиной, для нее "Американцы" - это история о "голливудской мечте".

"Когда я читала сценарий, мне было любопытно наблюдать за тем, с чем сталкиваются люди, которые реально решили идти к исполнению этой мечты, наблюдать за их метаморфозами и изменениями в процессе пути. А главное - мне было интересно понять, насколько эта мечта стоит свеч, нужна ли она на самом деле тому или иному человеку, американская мечта - это такой миф, который абсолютно нежизнеспособен",

- поделилась она.

Сериал выйдет в онлайн-кинотеатре KION в 2023 году.

Сериалы,Волчок,Американцы,Американец,Жить,Федор Стуков,Мария Осипова,Анастасия Попова,Василий Сигарев,Егор Дружинин,
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