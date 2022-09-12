5 сериалов о женщинах-детективах, которые дадут фору Шерлоку

Для тех, кто находится в поисках крутого детективного сериала, «Рамблер» собрал проекты о женщинах-сыщиках, которые дадут фору даже Шерлоку Холмсу.
Кейт Уинслет в мини-сериале HBO, события которого разворачиваются в небольшом пенсильванском городе, где происходит жестокое убийство. Главной героине предстоит раскрыть преступление, а параллельно не дать собственной жизни пойти под откос.
Образцовый скандинавский детектив, по сюжету которого на границе между Данией и Швецией находят тело женщины. Чьи полиция должна руководить расследованием убийства подброшенной за несколько минут жертвы? В ходе работы выясняется, что преступление совершено не одно — нападения начались больше года назад и продолжаются до сих пор.
Когда в городке Бродчерч находят тело подростка, за расследование преступления берутся два детектива, твердо намеренные решить загадку убийства. Когда новость о преступлении разлетается по городу, запускается цепная реакция, которая привлечёт к городу внимание всей страны.
Джиллиан Андерсон и Джейми Дорнан в сериале об убийце с идеальной репутацией, который держит в страхе весь Белфаст. Городская полиция никак не может поймать неуловимого маньяка, тогда за дело берется детектив Стелла Гибсон, которая пробует разобраться в этом загадочном мрачном деле.
На месте страшного убийства находят куколку из каштанов, и по этой жутковатой улике два детектива пытаются разыскать преступника, причастного к пропаже ребенка политика. Параллельно сыщики пытаются разобраться с собственными проблемами в личной жизни. Кстати, мини-сериал снят по мотивам одноименного бестселлера Сорена Свейструпа.