Что ждет "Корону" после смерти королевы Елизаветы II

Сериал "Корона" с первого сезона привлек внимание зрителей по всему миру. В основе сюжета правление английской королевы Елизаветы II, начиная с ее восхождения на престол.

Фото: Кадр из сериала "Корона" Кадр из сериала "Корона"

Как писали британские СМИ, сама королева смотрела в кругу семьи этот сериал и первый сезон ей даже понравился, однако уже ко второму монарх не была столь благосклонна, считая, что в нем совсем неверно показаны отношения ее супруга принца Филиппа с их старшим сыном Чарльзом. Однако королева отдавала себе отчет в том, что зритель наверняка принимает показанное в сериале за чистую монету. Вероятно, в связи с этим, авторов сериала попросили указывать в титрах информацию о том, что показанное в кадре является художественным вымыслом, хоть основные вехи правления и старались передать с исторической точностью.

8 сентября 2022 года королева Великобритании скончалась в возрасте 96 лет, после чего создатели объявили о приостановке съемок шестого сезона "Короны".

Выход пятого уже был запланирован на ноябрь этого года и его премьера состоится, как и планировалось. В новом сезоне будет охвачен период правления Елизаветы II с 1990 года до начала 2000-х. Предполагается, что на экране будет более подробно раскрыта история отношений и развода принца Чарльза и принцессы Дианы. Роль самой Елизаветы сыграла актриса Имельда Стонтон.