Кто из «Игры престолов» могут появиться в «Доме Дракона»: самые безумные теории фанатов

Спин-офф «Игры престолов» быстро полюбился зрителям по всему миру. Раньше Интернет был полон теориями о том, чем в итоге закончится сериал и кто займет железный трон. Сейчас же, несмотря на то что генеалогическое древо Таргариенов можно легко найти в Сети, фанаты уверены, что их ждет множество сюрпризов.

Фото: Кадр из сериала Кадр из сериала

Действительно, как можно оставить многомиллионную армию поклонников без отсылок к «престолам»? Самые преданные фанаты твердят: скоро в «Доме Дракона» появится кто-то очень знакомый.

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Трехглазый ворон

До Брана Старка, как нам известно из сериала, Трехглазым вороном был другой человек. В отличие от сериала в книгах неизвестный старик называет свое имя — Бринден. Фанаты уже давно догадываются, что, судя по намекам в книге, Вороном был Бринден Риверс — бастард короля Эйгона IV, то есть один из Таргариенов. Этот самый Бринден является правнуком Рейниры — главной героини «Дома Дракона». Судьба Риверса тоже дает определенные намеки, почему он может быть Трехглазым вороном: он был осужден и сослан в Ночной дозор. Надев черное, Бринден много лет занимал пост лорда-командующего, а потом ушел за Стену и не вернулся. Совпадение? Не думаем.

Красная женщина

Те, кто смотрел «Игру престолов», знают, что Красная женщина — леди Мелисандра — живет уже очень много лет. Как и у других жриц владыки света, у нее есть ожерелье, которое позволяет ей выглядеть значительно моложе. Согласно преданию, она родилась за 100 лет до того, как первый Таргариен завоевал Вестерос, поэтому во время событий в «Доме Дракона» Мелисандра должна быть жива-здорова, правда, возраст у нее даже в то время был преклонный. Неужели у создателей получилось обойтись без вмешательства владыки света? Трудно поверить, ведь ночь темна и полна ужасов.

Настоящая мать драконов Дейенерис