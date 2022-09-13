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5 часов назад

На экраны выходит сериал о волейбольной команде

Клопс.Ru

19 сентября состоится премьера сериала «Чайки» о калининградской волейбольной команде. Фильм снимали в Калининградской области осенью 2021 года для телеканала «Россия». Об этом рассказали в дирекции вещателя.

На экраны выходит сериал «Чайки» о волейбольной команде
Фото: КлопсКлопс

«Чайка» — женская волейбольная команда из Калининграда, которую не по своей воле вынужден возглавить тренер Максим Тополь (Михаил Пореченков) — человек резкий, со сложным, неуступчивым характером. Он нацелен сделать своих новых подопечных чемпионами страны. Но ему придётся столкнуться с непростым характером «чаек». У каждой из девушек — железная воля к победе и сложности в личной жизни.

В кадр попало много различных точек Калининграда. Основным местом съёмок стал дворец спорта «Янтарный», также действие развивается на Южном вокзале и аэропорту «Храброво».

Фильм должен был выйти в прокат весной 2022 года.

Сериалы,Чайка,Михаил Пореченков,Максим Тополь,
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