На экраны выходит сериал «Чайки» о волейбольной команде

19 сентября состоится премьера сериала «Чайки» о калининградской волейбольной команде. Фильм снимали в Калининградской области осенью 2021 года для телеканала «Россия». Об этом рассказали в дирекции вещателя.

Фото: Клопс Клопс

«Чайка» — женская волейбольная команда из Калининграда, которую не по своей воле вынужден возглавить тренер Максим Тополь (Михаил Пореченков) — человек резкий, со сложным, неуступчивым характером. Он нацелен сделать своих новых подопечных чемпионами страны. Но ему придётся столкнуться с непростым характером «чаек». У каждой из девушек — железная воля к победе и сложности в личной жизни.

В кадр попало много различных точек Калининграда. Основным местом съёмок стал дворец спорта «Янтарный», также действие развивается на Южном вокзале и аэропорту «Храброво».