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4 часа назад

Объявлены лауреаты премии "Эмми – 2022"

Мира Маркина

В Лос-Анджелесе объявили лауреатов премии "Эмми – 2022" за достижения на телевидении за 2021 год.

Объявлены лауреаты премии "Эмми – 2022"
Фото: Кадр из сериала "Наследники"Кадр из сериала "Наследники"

74-я церемония вручения премии "Эмми" прошла 12 сентября.

"Лучшим драматическим сериалом" и "лучшим комедийным сериалом" стали проекты "Наследники" и "Тед Лассо", соответственно.

Награду в номинации "Лучшая актриса драматического телешоу" взяла Зендая за роль в сериале "Эйфория". В аналогичной мужской номинации одержал победу южно-корейский актер Ли Джон-джэ за роль в сериале "Игра в кальмара". Лучшим драматическим режиссером также стал автор "Игры в кальмара" Хван Дон-хек.

Лучшими исполнителями главных ролей в комедийных проектах признали Джейсона Судейкиса ("Тед Лассо") и Джина Смарта ("Хитрости"). Режиссер "Теда Лассо" М.Дж.Делани взял "Эмми" в номинации "Лучший постановщик комедии".

Раньше "Рамблер" сообщал о том, что сериал "Очень странные дела" стал триумфатором "Эмми".

Сериалы,Наследники,Эйфория,Джейсон Судейкис,
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