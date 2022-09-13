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2 часа назад

Победители «Эмми»: сериалы, которые стоит посмотреть прямо сейчас

Мира Маркина

В Лос-Анджелесе наградили победителей 74-й премии «Эмми». Рассказываем о фаворитах главной телевизионной премии, которые стоит включить прямо сейчас, в материале «Рамблера».

Победители «Эмми»: сериалы, которые стоит посмотреть прямо сейчас
Фото: Кадр из сериала "Наследники" Кадр из сериала "Наследники"

«Наследники»

Логан Рой — влиятельный пожилой глава международного медийного конгломерата Waystar Royco. В будущем правление компанией должен принять старший сын, но для него это будет не так-то и просто. Сначала членам семьи придется пережить интриги, предательство и неприкрытую борьбу за власть.

Кадр из сериала "Наследники"

«Тед Лассо»

В центре сюжета - тренер сборной колледжа по американскому футболу, оптимист, всеобщий любимец и звезда YouTube Тед Лассо. Новая владелица английского футбольного клуба решает использовать его в корыстных целях и предлагает Лассо должность главного тренера в надежде, что он развалит команду. Ничего не понимая в этом виде спорта, Тед с энтузиазмом приступает к новым обязанностям.

Кадр из сериала "Тед Лассо"

«Белый лотос»

Едкая сатира с комедийными звездами, которая рассказывает о компании капризных невротиков, собравшихся в элитном отеле на Гавайях. В течение недели посетители пытаются расслабиться и забыть обо всех невзгодах. Правда, вскоре паутина интриг окутывает райское место, а с гостями и работниками отеля начинают происходить странные вещи.

Кадр из сериала "Белый лотос"

«Озарк»

Финансовый консультант Марти Бёрд вместе с женой Вэнди и остальными членами семьи вынужден тайно переехать из престижного предместья Чикаго в курортный городок Озарк. К неожиданному переезду главного героя вынудили крупные долги, и на новом месте он надеется поправить свое финансовое положение.

Кадр из сериала "Озарк"

«Ломка»

Сериал основан на реальных событиях и рассказывает об истории опиоидной эпидемии в США, которая унесла много человеческих жизней. Фармацевтические компании начинают продавать опиоидные препараты о составе, побочных действиях, зависимости и летальных исходах которых хитро умалчивают или врут.

Кадр из сериала "Ломка"
Сериалы,Наследники,
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