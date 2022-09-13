Поклонники сериала "Великолепный век" нашли ляп, который пропустили создатели.

Фото: Кадр из сериала "Великолепный век" Кадр из сериала "Великолепный век"

По сюжету знакомство султана Сулеймана со славянской рабыней Александрой происходит чуть ли не сразу же после того, как она попадает в гарем. Роксолана, стоя среди других наложниц, выкрикивает имя падишаха, когда тот проходит мимо гарема, останавливая тем самым султана Сулеймана. А потом падает ему в объятия, теряя сознание.

При этом сам Сулейман смущен не меньше наложницы. Эта сцена стала одной из самых чувственных в сериале, однако в реальной жизни Роксолана едва ли смогла поступить таким образом. Но даже если бы она решилась на такой поступок, ее бы ждало суровое наказание.

Однако режиссеры и сценаристы проигнорировали этот факт.

На самом деле Роксолана как минимум три года проходила обучение для того, чтобы считаться наложницей султана Сулеймана. Без этого ее бы не пустили к повелителю.

Фанаты сериала обратили внимание на неточность в сериале и остались от нее не в восторге:

«Подпихнули султану неотесанную девицу? Ну это сказочки! Роксолану долго готовили к хальвету. Она была воспитанницей Валиде султан»,

«Александра попала в гарем и все там разнесла на своем пути. И после этого ее в покои к Сулейману? Ну-ну... Что за бред!»,

«Бедняжка Махидевран, тут же была забыта»,

«Ляп профукали! Никаких падений в объятия! Сказочка».