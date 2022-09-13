Netflix хочет снять 4-й и 5-й сезоны «Ведьмака» одновременно

Издание Redanian Intelligence, ссылаясь на свои источники, сообщает о том, что «Ведьмак» Netflix получит четвёртый и пятый сезоны, которые будут создаваться одновременно.
Речь идёт как о съёмках, так и о написании сценария. Предполагается, что работа над последним начнётся в ближайшие месяцы.
На прошлой неделе стало известно о завершении съёмок третьего сезона «Ведьмака». У него пока нет точной даты релиза, однако СМИ предполагают, что премьера может состояться в конце весны или летом 2023 года.
Кстати, 24 сентября Netflix проведёт новое цифровое мероприятие Tudum, в рамках которого расскажет о премьерах сервиса. Возможно, что в этот день нас ждут новости и по «Ведьмаку».