Netflix хочет снять 4-й и 5-й сезоны «Ведьмака» одновременно

Издание Redanian Intelligence, ссылаясь на свои источники, сообщает о том, что «Ведьмак» Netflix получит четвёртый и пятый сезоны, которые будут создаваться одновременно.

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Речь идёт как о съёмках, так и о написании сценария. Предполагается, что работа над последним начнётся в ближайшие месяцы.

На прошлой неделе стало известно о завершении съёмок третьего сезона «Ведьмака». У него пока нет точной даты релиза, однако СМИ предполагают, что премьера может состояться в конце весны или летом 2023 года.