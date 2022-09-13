Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+21° в 
USD 60.07EUR 60.94
Войти в почту
15 часов назад

СМИ: Netflix хочет снять четвёртый и пятый сезоны «Ведьмака» одновременно

Игромания.ру

Издание Redanian Intelligence, ссылаясь на свои источники, сообщает о том, что «Ведьмак» Netflix получит четвёртый и пятый сезоны, которые будут создаваться одновременно.

Netflix хочет снять 4-й и 5-й сезоны «Ведьмака» одновременно
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Речь идёт как о съёмках, так и о написании сценария. Предполагается, что работа над последним начнётся в ближайшие месяцы.

На прошлой неделе стало известно о завершении съёмок третьего сезона «Ведьмака». У него пока нет точной даты релиза, однако СМИ предполагают, что премьера может состояться в конце весны или летом 2023 года.

Кстати, 24 сентября Netflix проведёт новое цифровое мероприятие Tudum, в рамках которого расскажет о премьерах сервиса. Возможно, что в этот день нас ждут новости и по «Ведьмаку».

Сериалы,Netflix,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители