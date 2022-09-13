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14 часов назад

Виктор Сухоруков появится в третьем сезоне сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»

RT на русском

В третьем сезоне сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» к актёрскому составу присоединится Виктор Сухоруков, известный по ролям в таких лентах, как «Брат», «Брат 2», «Игроки», «Остров».

Сухоруков появится в третьем сезоне сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»
Фото: RTRT

Сухоруков исполнит роль жёсткого и принципиального милиционера в отставке по имени Максим. Герой воспитывает 17-летнюю дочь Ксению, обладающую непростым характером. Роль девушки исполнит Александра Хромова («Домашнее поле», «Изи катка 2»).

По словам креативного продюсера и со-сценариста Александра Белова, Сухоруков уже приступил к съёмкам, которые начались летом.

«Съёмки третьего сезона стартовали ещё в середине лета, но мы тогда решили немного подержать интригу и не раскрывать имя одного из новых актёров. Наверное, сами до конца не верили своему счастью, что Виктор Иванович присоединился к нашему проекту. Но вчера у него был первый съёмочный день, это уже случилось, так что да, придётся поверить, Виктор Сухоруков появится в новом сезоне», — рассказал он.

Также в новом сезоне к основному касту (помимо Сухорукова и Хромовой) присоединятся Евгений Ткачук («Казнь», «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов»), Фёдор Федотов («Серебряные коньки», «Про людей и про войну»), Варвара Шмыкова («Чики») и другие.

Действие третьего сезона сериала развернётся в России в 1996 году. Главный герой Санька (Егор Губарев) и его друзья заканчивают школу, делая первые шаги во взрослую жизнь. Их родители в то же время пытаются справиться с возникшими финансовыми трудностями.

Режиссёром проекта остаётся Антон Фёдоров, работавший над вторым сезоном. Сериал выйдет на телеканале ТНТ и видеосервисе PREMIER.

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