Сухоруков появится в третьем сезоне сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»

«Съёмки третьего сезона стартовали ещё в середине лета, но мы тогда решили немного подержать интригу и не раскрывать имя одного из новых актёров. Наверное, сами до конца не верили своему счастью, что Виктор Иванович присоединился к нашему проекту. Но вчера у него был первый съёмочный день, это уже случилось, так что да, придётся поверить, Виктор Сухоруков появится в новом сезоне», — рассказал он.