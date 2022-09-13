Названа дата премьеры третьего сезона "Подслушано"

Третий и финальный сезон киносторис "Подслушано" будет доступен зрителям в онлайн-кинотеатре KION 14 сентября. Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе сервиса.

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"Последний сезон "Подслушано" - это зрелищная кульминация интригующей истории. Легенды и мифы оказываются страшной реальностью: никто не хотел верить в то, что кто-то уже много лет совершает преступления и избегает наказания",

- отмечается в сообщении.

В основе криминального молодежного триллера - история группы подростков, расследующих дело о похищении и убийствах школьников мистическим злодеем Падшим. В третьем сезоне сюжет уделит внимание дружбе героев, которым предстоит пройти проверку на прочность.

"Джулс (Валентина Ляпина) предстоит выйти из оцепенения ради любимых, а ее друзьям - справиться со страхами и малодушием в критической ситуации",

- пишут создатели.

Главные роли исполнили Александр Новиков ("Метод-2"), Егор Абрамов ("Happy End"), Валентина Ляпина ("Мир! Дружба! Жвачка!"), Никита Патуев ("Любовь и монстры") и Кристина Корбут ("Все смотрят на тебя"). Режиссером проекта выступил Алексей Петрашевич ("Джек and Чан"), а шоураннерами - Илья Куликов и Аня Мирохина.