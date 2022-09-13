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7 часов назад

Netflix показал тизер сериала "Плейлист" про историю создания Spotify

Газета.Ru

Онлайн-кинотеатр Netflix представил тизер шведскоязычного мини-сериала "Плейлист".

Netflix показал тизер сериала про историю создания Spotify
Фото: Кадр из сериалаКадр из сериала

Шоу расскажет о предпринимателе Даниэле Эке и его команде, вместе с которой он в середине 2000-х годов создал музыкальный стриминг Spotify. Проект основан на книге шведских журналистов Свена Карлсона и Юнаса Лейонхуфвуда "Против гигантов: как Spotify подвинул Apple и изменил музыкальную индустрию" (в прошлом году на была издана на русском языке).

Роль Эка в "Плейлисте" исполнил актер Эдвин Эндере, известный по сериалу "Викинги". Мини-сериал будет состоять из шести эпизодов, все они выйдут на сервисе 13 октября.

Сериалы,Викинги,Викинг,Netflix,Apple,
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