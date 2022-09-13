Netflix показал тизер сериала про историю создания Spotify

Шоу расскажет о предпринимателе Даниэле Эке и его команде, вместе с которой он в середине 2000-х годов создал музыкальный стриминг Spotify. Проект основан на книге шведских журналистов Свена Карлсона и Юнаса Лейонхуфвуда "Против гигантов: как Spotify подвинул Apple и изменил музыкальную индустрию" (в прошлом году на была издана на русском языке).