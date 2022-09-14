Сериал "Корона" вернулся в топ Netflix после смерти Елизаветы II

Сериал "Корона", рассказывающий о жизни королевской семьи, вернулся в топ-10 самых популярных сериалов Netflix, сообщает Deadline.
На неделе проект оказался на седьмой строчке самых популярных сериалов. Его посмотрели 17,57 миллиона пользователей за прошедшие семь дней. Объясняется интерес зрителей событиями, связанными со смертью королевы Елизаветы II.
Сериал "Корона" вышел на стриминговом сервисе Netflix в 2016 году. Первые два сезона рассказывают о жизни Елизаветы до того, как она стала королевой, а также раскрывают обстоятельства ее коронации. В третьем и четвертом сезонах фокус смещается на детей Елизаветы, в их семье появляется Диана. В ноябре 2022 года ожидается премьера пятого сезона, где расскажут о том, как распалась семья Чарльза и Дианы, а также об обстоятельствах гибели принцессы.
Ранее сообщалось, что ждет "Корону" после смерти королевы Елизаветы II.