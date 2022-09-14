Сериал "Корона" вернулся в топ Netflix после смерти Елизаветы II

Сериал "Корона" вышел на стриминговом сервисе Netflix в 2016 году. Первые два сезона рассказывают о жизни Елизаветы до того, как она стала королевой, а также раскрывают обстоятельства ее коронации. В третьем и четвертом сезонах фокус смещается на детей Елизаветы, в их семье появляется Диана. В ноябре 2022 года ожидается премьера пятого сезона, где расскажут о том, как распалась семья Чарльза и Дианы, а также об обстоятельствах гибели принцессы.