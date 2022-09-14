Аниме Cyberpunk: Edgerunners оценили зрители и критики

Первые отзывы от пользователей появились в сети. Большая часть зрителей и критиков поставили аниме по игре Cyberpunk 2077 положительные оценки.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Сериал вышел на Netflix 13 сентября. Он состоит из десяти эпизодов, в которых рассказывается история молодого парня, ставшего наёмником в Найт-сити.

На «Кинопоиске» аниме поставили 7,9 балла из 10-ти на основе 290 отзывов, на IMDb – 8,6 балла из 10-ти, следуя из 1,1 тысячи отзывов.

В сервисе Rotten Tomatoes сериал получил 100 процентов от критиков на основе 6 рецензий и 93 процента от пользователей из 91 отзыва.