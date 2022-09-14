Актриса из "Дома дракона" призналась в страхе постельных сцен

Актриса призналась, что насмотрелась на то, как жестоко обращались с женщинами в "Игре престолов", поэтому у нее появился такой страх.

Пока что актриса дважды появлялась в постельных сценах в сериале. Она также добавила, что читала сценарий, когда ей было 17 лет и узнала, что ее партнером будет взрослый 47-летний мужчина. Тогда она была напугана, так как даже не знала своего коллегу. Однако съемки прошли комфортно, так как на площадке была координатор по постельным сценам.