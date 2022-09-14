Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+23° в 
USD 59.78EUR 59.84
Войти в почту
4 часа назад

Эмили Кэри призналась, что боялась съемок постельных сцен в "Доме дракона"

Мария Каткова

Эмили Кэри, актриса, которая сыграла юную Алисенту Хайтауэр в нашумевшем сериале HBO "Дом дракона", призналась, что боялась съемок постельных сцен. Об этом она сообщила в интервью Variety.

Актриса из "Дома дракона" призналась в страхе постельных сцен
Фото: Кадр из сериала "Дом дракона"Кадр из сериала "Дом дракона"

Актриса призналась, что насмотрелась на то, как жестоко обращались с женщинами в "Игре престолов", поэтому у нее появился такой страх.

Пока что актриса дважды появлялась в постельных сценах в сериале. Она также добавила, что читала сценарий, когда ей было 17 лет и узнала, что ее партнером будет взрослый 47-летний мужчина. Тогда она была напугана, так как даже не знала своего коллегу. Однако съемки прошли комфортно, так как на площадке была координатор по постельным сценам.

Ранее сообщалось, что фанаты "Дома дракона" обнаружили позорный киноляп.

Сериалы,Игра престолов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители