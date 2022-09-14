Актриса из "Дома дракона" призналась в страхе постельных сцен

Эмили Кэри, актриса, которая сыграла юную Алисенту Хайтауэр в нашумевшем сериале HBO "Дом дракона", призналась, что боялась съемок постельных сцен. Об этом она сообщила в интервью Variety.
Актриса призналась, что насмотрелась на то, как жестоко обращались с женщинами в "Игре престолов", поэтому у нее появился такой страх.
Пока что актриса дважды появлялась в постельных сценах в сериале. Она также добавила, что читала сценарий, когда ей было 17 лет и узнала, что ее партнером будет взрослый 47-летний мужчина. Тогда она была напугана, так как даже не знала своего коллегу. Однако съемки прошли комфортно, так как на площадке была координатор по постельным сценам.
Ранее сообщалось, что фанаты "Дома дракона" обнаружили позорный киноляп.