Apple выпустила трейлер сериала "Шантарам" с Чарли Ханнэмом

Компания Apple показала трейлер предстоящего сериала "Шантарам", снятого по одноименной книге Грегори Дэвида Робертса о его побеге из австралийской тюрьмы и последующей жизни в Бомбее 1980-х.

Главную роль в проекте исполнил британский актер Чарли Ханнэм , известный по сериалу "Сыны анархии" , а также фильмам Гая Ричи "Джентльмены" и "Меч короля Артура" . Одним из режиссеров шоу стал Джастин Курзель, до этого снявший экранизацию трагедии Уильяма Шекспира "Макбет" , киноадаптацию игры "Assassin's Creed" и вестерн "Подлинная история банды Келли".

Первый сезон "Шантарама" будет состоять из десяти эпизодов, три премьерные серии выйдут на сервисе Apple TV+ 14 октября. Книга Грегори Дэвида Робертса "Шантарам", частично основанная на его биографии, впервые была опубликована в 2003 году и стала международным бестселлером, в 2010-м она появилась на русском языке. В 2015 году у романа вышло продолжение под названием "Тень горы".