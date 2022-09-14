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8 часов назад

Apple выпустила трейлер сериала "Шантарам" со звездой "Сынов анархии" Чарли Ханнэмом

Газета.Ru

Компания Apple показала трейлер предстоящего сериала "Шантарам", снятого по одноименной книге Грегори Дэвида Робертса о его побеге из австралийской тюрьмы и последующей жизни в Бомбее 1980-х.

Apple выпустила трейлер сериала "Шантарам" с Чарли Ханнэмом
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Главную роль в проекте исполнил британский актер Чарли Ханнэм, известный по сериалу "Сыны анархии", а также фильмам Гая Ричи "Джентльмены" и "Меч короля Артура". Одним из режиссеров шоу стал Джастин Курзель, до этого снявший экранизацию трагедии Уильяма Шекспира "Макбет", киноадаптацию игры "Assassin's Creed" и вестерн "Подлинная история банды Келли".

Первый сезон "Шантарама" будет состоять из десяти эпизодов, три премьерные серии выйдут на сервисе Apple TV+ 14 октября. Книга Грегори Дэвида Робертса "Шантарам", частично основанная на его биографии, впервые была опубликована в 2003 году и стала международным бестселлером, в 2010-м она появилась на русском языке. В 2015 году у романа вышло продолжение под названием "Тень горы".

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