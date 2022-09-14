"Хочется стереть себе память": россияне назвали любимые сериалы

Наступившая осень заставляет нас все чаще проводить вечера дома, попивая какао перед телевизором. Не просто так именно осенью выходят новые сезоны любимых сериалов все потому, что сейчас особенно приятно прильнуть к экраном, наблюдая за яркими сюжетами.