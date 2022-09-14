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5 часов назад

"Хочется стереть себе память": россияне назвали любимые сериалы

Диана Товсепова

Наступившая осень заставляет нас все чаще проводить вечера дома, попивая какао перед телевизором. Не просто так именно осенью выходят новые сезоны любимых сериалов все потому, что сейчас особенно приятно прильнуть к экраном, наблюдая за яркими сюжетами.

"Хочется стереть себе память": россияне назвали любимые сериалы
Фото: Кадр из сериала "В ее глазах"Кадр из сериала "В ее глазах"

Многие порекомендовали российский сериал "Нулевой пациент" — драматический сериал о вспышке ВИЧ-инфекции в детской больнице Элисты в 1988 году.

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Другой сериал, который часто советуют — "В ее глазах" — британский мини-сериал в жанре мистики. Психологический триллер основан на одноименном романе Сары Пинборо.

Ожидаемо, в топе рекомендаций снова оказалась "Игра престолов" и "Остаться в живых":

"А я игру престолов пересматриваю. Хочется стереть себе память и пересмотреть заново, когда досмотрю. К этой же категории отнесу "Остаться в живых". Лучшие сериалы..."

Другие популярные рекомендации:

"Новый сериал «5 дней после катастрофы» на реальных событиях про ураган Катрина. Просто мурашки по коже каждую серию...";

"Советую всем, кто не смотреть «Ваша честь» очень крутой сериал. Интересный, захватывает и конец очень неожиданный";

"Если кто не смотрел «Почему женщины убивают» особенно 2 сезон, я крайне рекомендую, оторваться невозможно

Особенно тем, кто любит "Отчаянных домохозяек"...";

"Всем кто не смотрел "Пацаны"(the boys) я вам завидую! И очень советую посмотреть! Сериал бомба, хочется стереть память, что бы ещё раз увидеть все это и испытать такие эмоции)";

"Смотрю "Святой Майк". Нравится уже характеристика главного героя: мошенник-священник. Тяну по одной серии, как на десерт...", — пишут россияне в одном из популярных сообществ в соцсетях.

В России популярностью пользуются и турецкие мыльные оперы. Среди самых популярных называют:

  • "Черно-белая любовь"
  • "Черная любовь"
  • "Великолепный век"
  • "Полнолуние"
  • "Ветренный"
  • "Запретная любовь"

*Прим.ред.: орфография и пунктуация авторов сохранены

Сериалы,Святой Майк,Пацаны,Остаться в живых,Отчаянные домохозяйки,Отчаянная домохозяйка,Игра престолов,
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