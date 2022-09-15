Сериал "Стая": когда жизнь дает тебе второй шанс

"Стая" является вольной адаптацией немецкого сериала "Дикая республика". По сюжету психолог-идеалист Рита (Агата Муцениеце) предлагает ФСИН организовать новую программу по профилактике рецидивов преступлений "Второй шанс". Рита убеждена, что юных преступников возможно перевоспитать, если относиться к ним с терпением и дать им шанс исправиться, чтобы после тюрьмы они успешно смогли начать новую жизнь. Для этого группу из 11 подростков отправляют в экспедицию на Кавказ, где им поручают организовать безопасную тропу на перевале Скорбный, на котором каждый год погибают люди. Правда, трудотерапии суждено продлиться недолго — в первую же ночь в лагере происходит трагедия, и ребята убеждены, что полиция не будет разбираться, кто прав, кто виноват, и свалит всю вину на них. Они берут Риту в заложницы и бросаются в бега. Помимо правоохранительных органов, на их поиски отправляются муж Риты (Макар Запорожский) и отец одного из подростков в исполнении Александра Робака.

Фото: ТАСС ТАСС

"Стая" не тратит время на раскачку. В сериале большое число героев, событий, переплетений сюжетных линий и флешбэков. Главными здесь, конечно, становятся сами подростки: Катя (Екатерина Честина), Лев (Юрий Насонов из фильма "Майор Гром: чумной доктор"), Шура (Екатерина Карташова), Даша (Анастасия Красовская из "Герды"), Люся (Вероника Мохирева из "Бывших" и "Пассажиров"), Матвей (Иван Непомнящий), Тимур (Эльшан Алескеров) и Макс (Павел Табаков). Из-за такой большой компании героев сложно объяснить характер каждого, поэтому режиссер сериала Марк Горобец и сценаристы используют флешбэки, чтобы подробно рассказать их предысторию.

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В каждой серии зритель постепенно узнает, что за люди собрались в этой группе и что ими движет: кто-то оказался в тюрьме из-за роковой случайности, кто-то борется с наркотической зависимостью, кто-то испортил себе жизнь по глупости. Все персонажи — яркие личности, сериал пытается подсветить каждого, хотя не обходится и без стереотипов. Главная темная лошадка "стаи" — Максим в исполнении Табакова, чья функция, — сродни Агирре из фильма Вернера Херцога, постоянно нарушать покой и толкать героев на новые радикальные поступки.

Подростки оказываются один на один с дикой природой — им придется выжить в сложных условиях и при этом не попасться в руки полиции. Приключенческая линия практически сразу становится одной из главных в сериале. Долгие годы действие большинства сериалов происходило в Москве, иногда заглядывало и в Санкт-Петербург, но остальная Россия как будто не существовала. Ученики Александра Сокурова — Кантемир Балагов, Владимир Битоков, Кира Коваленко — не просто сняли фильмы в родной Кабардино-Балкарии, но сделали регион известным на весь мир, показав свои работы на ведущих международных кинофестивалях. Режиссер популярного сериала "Чики" Эдуард Оганесян тоже вместо Москвы выбрал съемки в небольшом городке Прохладном в Кабардино-Балкарии и не пожалел. Богатая фактура региона пришлась зрителям по душе.