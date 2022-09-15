Рудова высказалась о новом сериале с Прилучным

Актриса Наталья Рудова оценила новый сериал «Жизнь по вызову», режиссером которого стал Сарик Андреасян. Главная роль в проекте досталась артисту Павлу Прилучному.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Картина «Жизнь по вызову» расскажет историю девушек, которые попадают в элитное эскорт-агентство. Сериал переполнен сценами, в которых появляются девушки в обнаженном виде.

Кроме этого, в сериале снялась Рудова. После участия в пикантных сценах она столкнулась с критикой со стороны поклонников.

«Ну не могут у нас снять "Титаник", ну что теперь поделаешь»,

— написала она в соцсетях.