Новый детективный сериал о бесчинствах сектантов

На Netflix состоялась премьера мрачного детектива «Дьявол в Огайо». Что известно о проекте и почему его стоит посмотреть, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из сериала "Дьявол в Огайо" Кадр из сериала "Дьявол в Огайо"

По сюжету сериала в небольшом городе штата Огайо на дороге находят девушку-подростка, которая в ужасе выбежала окровавленная из кукурузного поля. Мэй (так зовут главную героиню) доставляют в ближайшую больницу, где ее осматривает врач-психиатр. Доктор Сюзанна Мэтис замечает странную пентаграмму, вырезанную на спине у девушки, и решает забрать ее на время к себе домой, чтобы в дальнейшем найти ей приемную семью. Близкие психиатра не в восторге от решения приютить странную и пугающую пациентку, однако ничего не могут сделать.

Мэй на некоторое время остается в семье Мэтис, ее устраивают в школу, но даже там к девочке относятся с подозрением и опаской. После оказывается, что она сбежала из сатанинской секты, которая поклоняется Люциферу и проводит реальные жертвоприношения, а ее члены уже ведут поиски Мэй. Мало того, таинственная пациентка с темным прошлым способна разрушить семью Сюзанны.