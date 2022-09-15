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1 час назад

Новые российские сериалы, за которые не стыдно

Мария Каткова

Последнее время сериалы производства российских студий получают гораздо больше положительных отзывов критиков, чем это было 5-10 лет назад. Стоит признать, что сейчас уровень производства сериалов действительно на порядок выше, чем раньше. Так, за последний год вышло немало российских сериалов, за которые действительно не стыдно.

Новые российские сериалы, за которые не стыдно
Фото: Кадр из сериала "Стая"Кадр из сериала "Стая"

“Стая” (2022)

Пока что для просмотра доступна только первая серия, но сюжет обнадеживает на неожиданные повороты событий. Он рассказывает о необычном эксперименте: подростков, совершивших легкие преступления, отправляют в экспедицию в горы, чтобы они занимались облагораживанием опасного ущелья для туристов. Однако кто-то из них не сдерживается и совершает убийство, поэтому они берут в заложники куратора-психолога из МВД и сбегают в горы. Чем закончится эта история — покажет лишь время и способности психолога разрешать конфликтные ситуации.

“Нулевой пациент” (2022)

Кадр из сериала "Нулевой пациент"

Сериал, основанный на реальных событиях, расскажет о том, как в СССР произошла первая вспышка ВИЧ. История начинается в детской больнице в Элисте, где умирает младенец. Педиатр, проведя все анализы, выяснил, что у малыша был ВИЧ. Как этот вирус появился у маленького ребенка в небольшой больнице в Элисте, ему придется выяснить вместе с учеными из Москвы.

“The Телки” (2022)

Кадр из сериала "The Телки"

Кинематограф не закончил ностальгировать по девяностым, но уже появляются проекты, которые вызывают ностальгию по нулевым. Сериал создан на основе одноименного бестселлера Сергея Минаева. В центре сюжета находится глава рекламного агентства. Он смог построить бизнес и карьеру благодаря женщинам, вниманием которых он совсем не обделен. Главный герой — типичный представитель наглого и самоуверенного мужчины, который готов пойти на все, чтобы добиться своего. Однако жизнь приготовила ему урок, который покажет, что не все в этом мире можно заработать через ложь и манипуляцию.

Сериалы,Сергей Минаев,
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