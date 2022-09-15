Новые российские сериалы, за которые не стыдно

Последнее время сериалы производства российских студий получают гораздо больше положительных отзывов критиков, чем это было 5-10 лет назад. Стоит признать, что сейчас уровень производства сериалов действительно на порядок выше, чем раньше. Так, за последний год вышло немало российских сериалов, за которые действительно не стыдно.

Фото: Кадр из сериала "Стая" Кадр из сериала "Стая"

“Стая” (2022)

Пока что для просмотра доступна только первая серия, но сюжет обнадеживает на неожиданные повороты событий. Он рассказывает о необычном эксперименте: подростков, совершивших легкие преступления, отправляют в экспедицию в горы, чтобы они занимались облагораживанием опасного ущелья для туристов. Однако кто-то из них не сдерживается и совершает убийство, поэтому они берут в заложники куратора-психолога из МВД и сбегают в горы. Чем закончится эта история — покажет лишь время и способности психолога разрешать конфликтные ситуации.

“Нулевой пациент” (2022)

Кадр из сериала "Нулевой пациент"

Сериал, основанный на реальных событиях, расскажет о том, как в СССР произошла первая вспышка ВИЧ. История начинается в детской больнице в Элисте, где умирает младенец. Педиатр, проведя все анализы, выяснил, что у малыша был ВИЧ. Как этот вирус появился у маленького ребенка в небольшой больнице в Элисте, ему придется выяснить вместе с учеными из Москвы.

“The Телки” (2022)

Кадр из сериала "The Телки"