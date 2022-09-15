Названа дата выхода сериала «Нина»

Режиссер проекта — Жора Крыжовников . Действие картины происходит в Нижнем Новгороде. Сериал рассказывает о судьбе героини Нины ( Виктория Исакова ), которую бросил муж. После того как ее супруг Костя ( Андрей Бурковский ) ушел к любовнице (Юлия Хлынина), героиня лишается комфортной для нее жизни и вынуждена строить ее заново. Нина вместе с бывшими мужьями и детьми переезжает жить в панельный дом, где начинает все с чистого листа. Для героини — это трудная задача, но она не боится показаться слабой.

Режиссер проекта рассказал, что образ главной героини был вдохновлен Скарлетт О'Харой из романа Маргарет Митчелл «Унесенные ветром». «У Нины была семья, ей было этого достаточно, но обстоятельства изменились. В поисках актрисы мы быстро пришли к кандидатуре Виктории Исаковой, но она сомневалась, потому что себя она называет артисткой драматической. В итоге она привнесла в проект лирическое настроение, чтобы зрители не только смеялись, но и сопереживали, сочувствовали героине. Думаю, что Нина расширит палитру героинь, которые борются за внимание зрителей ТНТ в прайме», — заявил Крыжовников.