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7 часов назад

Сериал Жоры Крыжовникова "Нина" стартует 3 октября

Газета.Ru

Комедийный сериал «Нина» выйдет 3 октября в 20:00 на телеканале ТНТ. Об этом сообщили «Газете.ru» представители канала.

Названа дата выхода сериала «Нина»
Фото: Газета.руГазета.ру

Режиссер проекта — Жора Крыжовников. Действие картины происходит в Нижнем Новгороде. Сериал рассказывает о судьбе героини Нины (Виктория Исакова), которую бросил муж. После того как ее супруг Костя (Андрей Бурковский) ушел к любовнице (Юлия Хлынина), героиня лишается комфортной для нее жизни и вынуждена строить ее заново. Нина вместе с бывшими мужьями и детьми переезжает жить в панельный дом, где начинает все с чистого листа. Для героини — это трудная задача, но она не боится показаться слабой.

Режиссер проекта рассказал, что образ главной героини был вдохновлен Скарлетт О'Харой из романа Маргарет Митчелл «Унесенные ветром». «У Нины была семья, ей было этого достаточно, но обстоятельства изменились. В поисках актрисы мы быстро пришли к кандидатуре Виктории Исаковой, но она сомневалась, потому что себя она называет артисткой драматической. В итоге она привнесла в проект лирическое настроение, чтобы зрители не только смеялись, но и сопереживали, сочувствовали героине. Думаю, что Нина расширит палитру героинь, которые борются за внимание зрителей ТНТ в прайме», — заявил Крыжовников.

Ранее была названа дата российской премьеры фильма Романа Полански «Дворец» с Александром Петровым.

Сериалы,Унесённые ветром,Маргарет Митчелл,Александр Петров,Виктория Исакова,Андрей Бурковский,Жора Крыжовников,Роман Полански,
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