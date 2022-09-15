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1 час назад

Amazon дала добро на съёмки сериала по «Бегущему по лезвию»

Чемпионат.com

Amazon Prime Video дала зелёный свет «Бегущему по лезвию 2099» — новому сериалу по киберпанковой вселенной «Бегущий по лезвию». Шоу создаёт Amazon Studios совместно с Alcon Entertainment, которые владеют правами на франшизу. Исполнительным продюсером назначили Ридли Скотта — режиссёра культового «Бегущего по лезвию» 1982 года, а шоураннером выступает Силка Луиза. Она знакома зрителю по работе над сериалами Halo и «Сияющие».

Amazon дала добро на съёмки сериала по «Бегущему по лезвию»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Глава глобального телевизионного подразделения Amazon Studios Вернон Сандерс делает на шоу большую ставку.

Оригинальный «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта считается одним из величайших и влиятельных научно-фантастических фильмов всех времён, и мы рады представить «Бегущего по лезвию 2099» нашим глобальным клиентам Prime Video. Надеюсь, «Бегущий по лезвию 2099» сохранит дух оригинальной картины.

Amazon объявила о разработке «Бегущего по лезвию 2099» в феврале. Судя по названию шоу, его действие будет происходить через 50 лет после «Бегущего по лезвию 2049» режиссёра Дени Вильнёва, но подробности сюжета пока держатся в секрете.

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