Amazon дала добро на съёмки сериала по «Бегущему по лезвию»

Amazon Prime Video дала зелёный свет «Бегущему по лезвию 2099» — новому сериалу по киберпанковой вселенной «Бегущий по лезвию». Шоу создаёт Amazon Studios совместно с Alcon Entertainment, которые владеют правами на франшизу. Исполнительным продюсером назначили Ридли Скотта — режиссёра культового «Бегущего по лезвию» 1982 года, а шоураннером выступает Силка Луиза. Она знакома зрителю по работе над сериалами Halo и «Сияющие».

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Глава глобального телевизионного подразделения Amazon Studios Вернон Сандерс делает на шоу большую ставку.

Оригинальный «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта считается одним из величайших и влиятельных научно-фантастических фильмов всех времён, и мы рады представить «Бегущего по лезвию 2099» нашим глобальным клиентам Prime Video. Надеюсь, «Бегущий по лезвию 2099» сохранит дух оригинальной картины.