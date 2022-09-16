«Бегущий по лезвию 2099» станет сериалом

Американская компания Amazon одобрила съемки сериала «Бегущий по лезвию 2099», продюсером которого станет Ридли Скотт, ранее известный по своим работам «Последняя дуэль» и «Дом Gucci». Об этом сообщает The Wrap в пятницу, 16 сентября.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Сюжет будет развиваться в виде продолжения событий фильма «Бегущий по лезвию 2049» с Райаном Гослингом. Однако остальные подробности проекта пока не сообщаются. При этом шоураннером выступит Силка Луиза, известная по фильму «Сияющие».