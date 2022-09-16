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42 минуты назад

«Бегущий по лезвию 2099» станет сериалом

Вечерняя Москваиещё 4

Американская компания Amazon одобрила съемки сериала «Бегущий по лезвию 2099», продюсером которого станет Ридли Скотт, ранее известный по своим работам «Последняя дуэль» и «Дом Gucci». Об этом сообщает The Wrap в пятницу, 16 сентября.

«Бегущий по лезвию 2099» станет сериалом
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Сюжет будет развиваться в виде продолжения событий фильма «Бегущий по лезвию 2049» с Райаном Гослингом. Однако остальные подробности проекта пока не сообщаются. При этом шоураннером выступит Силка Луиза, известная по фильму «Сияющие».

В феврале 2022 года Ридли Скотт сообщил о желании реализовать данный сюжет сериала. Продюсеры проекта заявили, что проект будет «провокационным» и «достойным продолжением» предыдущих фильмов.

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