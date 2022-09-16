Культовые сериалы, любимые зрителями

На выбор зрителя предлагается четыре сериала разного жанра: ситуационная комедия, мелодрама с юмористическим уклоном, детективная лента и шпионский сериал из жизни агентов ФБР. Это легендарные многосерийные фильмы, которые с удовольствием смотрят и пересматривают не один раз. Присоединяйтесь к поклонникам культовых сериалов.

Фото: Кадр из сериала "Теория большого взрыва" Кадр из сериала "Теория большого взрыва"

"Теория большого взрыва"

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В сериале “Теория большого взрыва” два гения в области физических наук, два молодых парня Леонард и Шелдон способны реализовать любую недостижимую идею, от которой отказываются другие ученые. Но в быту они ведут себя как слепые котята. Им непросто общаться с другими людьми, а особенно сложно наладить отношения с представительницами прекрасной половины человечества. Но помимо научных задач талантливым физикам все-таки приходится решать и бытовые проблемы. А такие не от мира сего индивидуумы обязательно попадают в курьезные ситуации, порой трагичные, но при этом невероятно смешные. Друзья-ученые всеми силами пытаются наладить личную жизнь. Удастся ли им найти любовь, станет известно зрителям, посмотревшим этот веселый сериал.

"Отчаянные домохозяйки"

Место действия сериала “Отчаянные домохозяйки” — выдуманный сценаристами американский городок Фэйрвью с образцовыми семьями. Неожиданно одна из жительниц, Мэри Элис Янг, покончила с собой, и ее четыре подруги-домохозяйки начали выяснять, что стало причиной такого поступка. Дух Янг следит за их жизнью, проблемами, тайнами, отчаянным поиском личного счастья, и зритель глазами Мэри Элис наблюдает за событиями, происходящими в городке. А подруги-то далеко не безупречны и что-то скрывают, хотя окружающие этого не замечают. В сериале показаны ситуации, которые близки, понятны и знакомы зрителям, и в ироничной манере раскрыты семейные проблемы. Создатели приподнимают занавес красивой супружеской жизни и показывают ее безо всяких прикрас.

"Доктор Хэрроу"

Герой сериала — судмедэксперт Даниэл Хэрроу, работающий в Институте судебной медицины. Завидная наблюдательность помогает ему замечать детали, пропущенные коллегами. Благодаря его выводам о причинах смерти жертвы полиция распутывает самые сложные преступления. Но у гениального патологоанатома есть и отрицательные качества: он лезет в дела сыщиков, начинает свои расследования и способен нарушить любые правила в целях достижения успеха в работе. К тому же у него обнаруживается скелет в шкафу. Мрачная тайна становится угрозой для самого Дэниэла и его семьи, хотя с женой он разошелся уже давно. Раскроет ли Хэрроу свой секрет, зритель узнает, посмотрев сериал, эпизоды которого держат в напряжении до финальных кадров.

"База Куантико"