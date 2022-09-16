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9 минут назад

Вышел четвертый эпизод сериала по «Властелину колец»

Чемпионат.com

Сегодня на Prime Video состоялась премьера четвёртого эпизода сериала «Властелин колец: Кольца власти» — ровно половина первого сезона позади, осталось ещё четыре серии.

Вышел четвертый эпизод сериала по «Властелину колец»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Премьера пятого эпизода состоится 23 сентября, а последний, восьмой, эпизод выйдет 14 октября. На этом первый сезон завершится.

События шоу разворачиваются во Вторую эпоху Средиземья, за тысячелетия до событий «Хоббита» и «Властелина колец». В сериале показывают эпоху, когда были сформированы союзы и силы, а королевства процветали и разорялись.

«Властелин колец: Кольца власти» стал самым дорогим шоу в истории с бюджетом, превысившим $ 700 млн. Несмотря на это, большие деньги не помогли сериалу получить похвалу от зрителей — аудитория слишком резко восприняла сериал, в том числе из-за темнокожих актёров. У потенциального конкурента, «Дома дракона», дела идут куда лучше.

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