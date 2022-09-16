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1 час назад

Что известно о лучшей дораме 2021 года

Мира Маркина

Рейтинговый 16-серийный психологический южнокорейский триллер «Монстр» был признан лучшей дорамой 2021 года (по версии престижной кинопремии страны Baeksang Arts Awards). Что известно о проекте и почему его стоит посмотреть, читайте в материале «Рамблера».

Что известно о лучшей дораме 2021 года
Фото: Кадр из сериала "Монстр"Кадр из сериала "Монстр"

По сюжету некогда способный следователь средних лет Ли Дон-щик теперь работает в небольшом полицейском участке тихого городка и ведет спокойную жизнь. Его начальником и напарником становится молодой карьерист Хан Джу-вон, чей отец метит в руководители Главного управления полиции. Вскоре в их захолустье начинают происходить серийные убийства, очень похожие на случаи 20-летней давности. Теперь двум специалистам, которых терзает скрытая психологическая борьба, предстоит собрать все детали пазла и раскрыть личность преступника.

Кадр из сериала "Монстр"

Один из главных плюсов сериала: интрига сохраняется до последнего эпизода, а под подозрение попадают все. Если вам кажется, что вы разгадали загадку и поняли, кто убийца — не верьте своим глазам, ушам и шестому чувству.

Отдельно хотим отметить блестящую игру актеров — они перевоплощаются в своих героев настолько убедительно, что зритель ни на секунду не сомневается в реальности происходящего на экране.

Сериалы,Монстр,
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