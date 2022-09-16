В России снимут сериал "Пять копеек" о модели "Жигулей"

Медиагруппа "Красный квадрат" снимет романтический комедийный сериал о знаменитой модели автомобиля "Жигули" "Пять копеек". Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Premier.

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Первый автомобиль ВАЗ-2101 сошел с конвейера завода в Тольятти более 50 лет назад и получил в народе название "Копейка".

Авторы сериала "Пять копеек", отдавая дань популярной в СССР машине, вдохновлялись гениальным произведением Ильфа и Петрова "Двенадцать стульев" и комедией "Невероятные приключения итальянцев в России".

В основу сюжета приключенческой комедии "Пять копеек" легла история о том, как компания из восьми авантюристов ищет клад, спрятанный в одном из пяти "Жигулей", выпущенных первой партией на заводе "АвтоВАЗ".

На самом деле они ищут себя, а золото оказывается лишь заветной недостижимой целью на пути к счастью.

Партнером медиапроекта станет "АвтоВАЗ", предоставивший техническое оснащение и коллекционные ретро-автомобили для съемок. Концерн проведет консультации по вопросам истории отечественного автопрома и окажет содействие в организации съемок в музее бренда в городе Тольятти.

Режиссер-постановщик фильма – талантливый российский режиссер и сценарист Александр Назаров ("Не родись красивой", "Дом", "Мамочки").