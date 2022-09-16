«Мрачная и взрослая история»: первые отзывы о сериале «Андор»

В сети появились первые впечатления критиков от сериала про Кассиана Андора из «Звездных войн», премьера которого намечена на 21 сентября.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Сюжет проекта расскажет о судьбе героя до событий «Изгоя-один», заодно поведав о зарождении Сопротивления. Судя по кратким отзывам рецензентов, авторы смогли создать нечто свежее в популярной вселенной — критики посмотрели четыре эпизода.Шоу называют самым «мрачным и взрослым» проектом во франшизе, которое при этом ещё и выглядит лучше остальных сериалов Disney+. Сериал несколько раз сравнили с драматическими произведениями других премиум-каналов, в частности — HBO.

Правда, проект могут оценить не все фанаты серии, поскольку он значительно отличается от знакомой зрителям формулы. История полагается на атмосферу шпионского триллера и раскрытие персонажей, юмор и фансервис практически отсутствуют. У самого сюжета неторопливый темп, а экшена, судя по всему, мало.Кроме того, похвалы удостоились актёрские работы Диего Луны в главной роли, а ещё — Стеллана Скарскаргда. При этом стало известно, что хронометраж первых эпизодов не очень большой, порядка 30-40 минут. Самым продолжительным, похоже, оказался четвёртый.