Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+26° в 
USD 60.03EUR 59.87
Войти в почту
3 часа назад

«Мрачная и взрослая история»: первые отзывы критиков о сериале «Андор»

Игромания.ру

В сети появились первые впечатления критиков от сериала про Кассиана Андора из «Звездных войн», премьера которого намечена на 21 сентября.

«Мрачная и взрослая история»: первые отзывы о сериале «Андор»
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Сюжет проекта расскажет о судьбе героя до событий «Изгоя-один», заодно поведав о зарождении Сопротивления. Судя по кратким отзывам рецензентов, авторы смогли создать нечто свежее в популярной вселенной — критики посмотрели четыре эпизода.Шоу называют самым «мрачным и взрослым» проектом во франшизе, которое при этом ещё и выглядит лучше остальных сериалов Disney+. Сериал несколько раз сравнили с драматическими произведениями других премиум-каналов, в частности — HBO.

Правда, проект могут оценить не все фанаты серии, поскольку он значительно отличается от знакомой зрителям формулы. История полагается на атмосферу шпионского триллера и раскрытие персонажей, юмор и фансервис практически отсутствуют. У самого сюжета неторопливый темп, а экшена, судя по всему, мало.Кроме того, похвалы удостоились актёрские работы Диего Луны в главной роли, а ещё — Стеллана Скарскаргда. При этом стало известно, что хронометраж первых эпизодов не очень большой, порядка 30-40 минут. Самым продолжительным, похоже, оказался четвёртый.

Первый сезон проекта состоит из 12 эпизодов, причём съёмки второго начнутся уже в ноябре. В день премьеры зрителям покажут первые три эпизода.

Сериалы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители