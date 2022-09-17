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3 часа назад

Критики похвалили сериал "Андор" по вселенной "Звездных войн"

Газета.Ruиещё 1

Критики положительно оценили сериал про Кассиана Андора по вселенной "Звездных войн", премьера которого назначена на 21 сентября. Об этом пишет портал ShortList.

Критики похвалили сериал "Андор" по вселенной "Звездных войн"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Специалисты назвали шоу наиболее "мрачным и взрослым" проектом во франшизе, который выглядит лучше, чем остальные сериалы Disney.

По итогам четырех просмотренных эпизодов критики пришли к выводу, что авторы смогли создать нечто свежее во франшизе "Звездных войн".

Сериал "Андор" станет спин-оффом фильма "Изгой-один. Звездные войны: Истории". Шоу, сочетающее жанр космического вестерна с элементами шпионского триллера, выйдет на стриминговом сервисе Disney+.

Первый сезон будет состоять из 12 эпизодов, также запланирован второй сезон, который станет последним и будет предварять события "Изгоя-один".

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