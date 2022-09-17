Критики похвалили сериал "Андор" по вселенной "Звездных войн"

Критики положительно оценили сериал про Кассиана Андора по вселенной "Звездных войн", премьера которого назначена на 21 сентября. Об этом пишет портал ShortList.

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Специалисты назвали шоу наиболее "мрачным и взрослым" проектом во франшизе, который выглядит лучше, чем остальные сериалы Disney.

По итогам четырех просмотренных эпизодов критики пришли к выводу, что авторы смогли создать нечто свежее во франшизе "Звездных войн".

Сериал "Андор" станет спин-оффом фильма "Изгой-один. Звездные войны: Истории". Шоу, сочетающее жанр космического вестерна с элементами шпионского триллера, выйдет на стриминговом сервисе Disney+.