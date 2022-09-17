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4 часа назад

«Драконы» VS «Престолы»: какие исторические события стоят за сюжетом популярной саги

Нижегородская правда

Стартовавший недавно сериал «Дом Дракона» можно без преувеличения назвать одной из главных премьер этого года. Это предыстория культовой «Игры престолов», побившей все мыслимые рекорды по зрительским просмотрам и количеству наград.

«Драконы» VS «Престолы»: исторические события в сюжете
Фото: Нижегородская правдаНижегородская правда

Первые серии «Дома дракона» уже стали сенсацией и вызвали противоречивые отклики. Одни называют их слишком затянутыми, другие говорят, что они вполне достойно продолжают традиции «Игры престолов» – здесь тоже много насилия, секса и интриг.

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Впрочем, как известно, автор этой саги Джордж Мартин активно заимствовал сюжеты и персонажей из реальной мировой истории. Чем же он вдохновлялся в этот раз?

Лёд и пламя

Джордж Мартин любил захватывающие сюжеты с самых малых лет. Сын докера и домохозяйки из богатой ирландской семьи, он признаётся, что в детстве не бывал дальше пяти кварталов от дома. А посмотреть мир ох как хотелось!

Любимым его развлечением было наблюдать, как в порт, где работал его отец, заходили корабли под разными флагами.В далекие 1950 е для путешествий была лишь одна альтернатива – засесть за книги. Что Мартин и сделал: взахлёб читал фантастику, отправляясь в инопланетные миры, и историческую литературу, путешествуя на многие века назад. Особенно вдохновлял его англичанин Толкин, создавший собственную Вселенную. И Джордж задумался о создании своих литературных миров. Первым из них стало мифическое королевство черепах, которые плели заговоры друг против друга и едва не погибли.

Позже Мартин напридумывал и других ужасных фантастических историй, которые, кстати, продавал своим одноклассникам и их приятелям – успешный коммерческий писатель в нём заявлял о себе уже тогда. Большую часть заработков он тут же спускал в кондитерской.

А в старших классах Джордж Мартин увлёкся коллекционированием и чтением комиксов. Поступил на факультет журналистики, начал писать первые рассказы и получать литературные премии. В 80 е решил попытать счастья в Голливуде, сотрудничал с фабрикой грёз как сценарист, редактор и продюсер. И всё-таки тяга к писательству взяла своё.

В начале 90 х Джорджу пришёл в голову сюжет: мальчик становится свидетелем казни, а потом находит в снегу волчат. Из этого образа и выросло масштабное полотно на несколько королевств и эпох.

Ну кино

На создание первой книги саги «Песня Льда и Пламени» ушло несколько лет. Издательства поначалу отнеслись к истории настороженно, но она имела успех у читателей. Главную рекламу сделало сарафанное радио – люди рассказывали друг другу о книге с невероятным сюжетом, и вскоре творения Мартина оказались в списке бестселлеров.

И почти сразу Джордж начал получать предложения об экранизации. Сам будучи человеком из мира кино, Мартин долго не соглашался ни на какие предложения: не уcтраивал бюджет, требования что-то сокращать, интерпретация сценаристов его произведений. Пока в один прекрасный день к нему не пришли представители канала HBO, с которыми они совпали практически во всём.

На создание пилота ушло четыре года и 10 миллионов долларов, но первая его версия так и не вышла в свет: авторы посчитали серию нелепой и скучной.

Телеканал нашёл силы перезапустить проект, и в 2011 году «Игра престолов» вышла на экраны, чтобы раз и навсегда перевернуть представления о сериалах. Живописные съёмки в нескольких странах мира, масштабные декорации, прекрасная игра актёров и главное – лихо закрученный сюжет, предсказать повороты которого не мог даже самый искушённый зритель.

Впрочем, истинные знатоки истории сразу же нашли в «Игре престолов» массу совпадений с вполне конкретными событиями и именами.

Не трон его

В основе сюжета, как полагают специалисты – история Великобритании, на территории которой раньше существовало семь королевств – Нортумбия, Сэссекс, Уэссекс, Эссекс, Кент, Восточная Англия и Мерсия. Они имели разную степень развития и самостоятельности, а в IX веке практически все объединились в королевство Англия.

Ну ни дать ни взять Вестерос из «Игры престолов», который объединил Эйгон I Таргариен. Собственно, новый сериал «Дом Дракона» рассказывает о том, что происходило во время правления династии Таргариенов. А основной конфликт, как это часто бывало в Средневековье, закручивается из-за слишком большого количества претендентов на престол.

Начало событий «Дома Дракона» приходится на времена Визериса I Таргариена. Его прообразом называют английского короля Генриха I. Мудрый и популярный правитель, он был настолько захвачен государственными делами, что не оставил бесспорного наследника. Его единственный сын утонул при загадочных обстоятельствах во время путешествия на корабле, и в качестве основной претендентки на престол после Генриха I осталась его дочь Матильда. Король заставил своих баронов присягнуть ей на верность. Однако стоило Генриху I испустить дух, как в борьбу за трон вступил его племянник Стефан Блуаский, приходившийся Матильде двоюродным братом. Между ними, а также поддерживающими их кланами и развернулось противостояние, вылившееся в Англии в затяжную гражданскую войну 1135 – 1154 годов.

Матильда продержалась на троне меньше года – народу не нравились её высокомерие и тяжёлый характер. А значительная часть аристократии считала, что женщина не может править страной. Стефан же был храбрым и щедрым человеком, которого любили простые люди и поддерживала знать.

В сериале «Дом Дракона» эти исторические персонажи стали прообразами главных героев – Рейениры Таргариен и Эйегона II. Впрочем, в отличие от исторических прототипов, Эйегон – не двоюродный, а сводный брат своей соперницы за престол. И его поддерживали не только определённые политические силы, но в первую очередь его собственная мать и ещё одна главная героиня сериала – Алисента.

В ней, считают исследователи, можно увидеть черты сразу двух реальных женщин – матери и жены короля Стефана Блуаского: Аделы Нормандской и Матильды Булонской.

Адела была умной и энергичной женщиной, занималась образованием, интересовалась государственными делами и укрепляла позиции своих детей при дворе.

Матильда же, тёзка соперницы своего мужа, во многом способствовала её свержению. Когда Стефан попал в плен, она сама возглавила его войска, вошла с ними в Лондон и способствовала его освобождению.

Добропорядочную и приветливую Матильду народ любил гораздо больше, чем заносчивую императрицу. Так что Стефан действительно во многом обязан ей тем, что оказался на троне.Ну а какую роль сыграет в доме драконов Алисента – ещё предстоит оценить зрителям. А заодно вынести вердикт – достойны ли в итоге «Драконы» «Престолов»?

Лариса Плахина:
Из английской истории взята и основная сюжетная линия «Игры престолов» о противостоянии Ланнистеров и Старков – это война Йорков и Ланкастеров, более известная как война Алой и Белой розы XV века. Два знаменитых рода никак не могли поделить английский престол. Гражданская война продолжалась больше 30 лет, а победа досталась Тюдорам – побочной ветви Ланкастеров.
С туманного Альбиона пришёл в сериал и один из самых драматичных эпизодов – Красная свадьба, правда, в реальной жизни он назывался «Чёрный обед». В 1440 году в Шотландии многие были недовольны растущим влиянием клана Дугласа. В конце концов политические противники пригласили молодого главу клана Уильяма вместе с родственниками на обед в Эдинбургский замок, во время которого на стол была подана голова чёрного быка, означавшая смерть. После этого Дугласы были казнены во дворе замка.
Английским по происхождению можно считать и одно из знаковых мест «Игры престолов» – огромную ледяную Стену, которая защищает людей Севера от одичалых и белых ходоков. Прообраз Стены – Адрианов вал в Шотландии. В 122 – 126 году римский император Адриан приказал создать её в северной Англии, чтобы защитить города от набегов дикарей с Севера. Это сооружение достигает 120 километров в длину и пересекает Англию с запада на восток от Ирландского до Северного морей.

Сериалы,Игра престолов,Джордж Мартин,
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