«Драконы» VS «Престолы»: исторические события в сюжете

Стартовавший недавно сериал «Дом Дракона» можно без преувеличения назвать одной из главных премьер этого года. Это предыстория культовой «Игры престолов», побившей все мыслимые рекорды по зрительским просмотрам и количеству наград.

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

Первые серии «Дома дракона» уже стали сенсацией и вызвали противоречивые отклики. Одни называют их слишком затянутыми, другие говорят, что они вполне достойно продолжают традиции «Игры престолов» – здесь тоже много насилия, секса и интриг.

Видео дня

Впрочем, как известно, автор этой саги Джордж Мартин активно заимствовал сюжеты и персонажей из реальной мировой истории. Чем же он вдохновлялся в этот раз?

Лёд и пламя

Джордж Мартин любил захватывающие сюжеты с самых малых лет. Сын докера и домохозяйки из богатой ирландской семьи, он признаётся, что в детстве не бывал дальше пяти кварталов от дома. А посмотреть мир ох как хотелось!

Любимым его развлечением было наблюдать, как в порт, где работал его отец, заходили корабли под разными флагами.В далекие 1950 е для путешествий была лишь одна альтернатива – засесть за книги. Что Мартин и сделал: взахлёб читал фантастику, отправляясь в инопланетные миры, и историческую литературу, путешествуя на многие века назад. Особенно вдохновлял его англичанин Толкин, создавший собственную Вселенную. И Джордж задумался о создании своих литературных миров. Первым из них стало мифическое королевство черепах, которые плели заговоры друг против друга и едва не погибли.

Позже Мартин напридумывал и других ужасных фантастических историй, которые, кстати, продавал своим одноклассникам и их приятелям – успешный коммерческий писатель в нём заявлял о себе уже тогда. Большую часть заработков он тут же спускал в кондитерской.

А в старших классах Джордж Мартин увлёкся коллекционированием и чтением комиксов. Поступил на факультет журналистики, начал писать первые рассказы и получать литературные премии. В 80 е решил попытать счастья в Голливуде, сотрудничал с фабрикой грёз как сценарист, редактор и продюсер. И всё-таки тяга к писательству взяла своё.

В начале 90 х Джорджу пришёл в голову сюжет: мальчик становится свидетелем казни, а потом находит в снегу волчат. Из этого образа и выросло масштабное полотно на несколько королевств и эпох.

Ну кино

На создание первой книги саги «Песня Льда и Пламени» ушло несколько лет. Издательства поначалу отнеслись к истории настороженно, но она имела успех у читателей. Главную рекламу сделало сарафанное радио – люди рассказывали друг другу о книге с невероятным сюжетом, и вскоре творения Мартина оказались в списке бестселлеров.

И почти сразу Джордж начал получать предложения об экранизации. Сам будучи человеком из мира кино, Мартин долго не соглашался ни на какие предложения: не уcтраивал бюджет, требования что-то сокращать, интерпретация сценаристов его произведений. Пока в один прекрасный день к нему не пришли представители канала HBO, с которыми они совпали практически во всём.

На создание пилота ушло четыре года и 10 миллионов долларов, но первая его версия так и не вышла в свет: авторы посчитали серию нелепой и скучной.

Телеканал нашёл силы перезапустить проект, и в 2011 году «Игра престолов» вышла на экраны, чтобы раз и навсегда перевернуть представления о сериалах. Живописные съёмки в нескольких странах мира, масштабные декорации, прекрасная игра актёров и главное – лихо закрученный сюжет, предсказать повороты которого не мог даже самый искушённый зритель.

Впрочем, истинные знатоки истории сразу же нашли в «Игре престолов» массу совпадений с вполне конкретными событиями и именами.

Не трон его

В основе сюжета, как полагают специалисты – история Великобритании, на территории которой раньше существовало семь королевств – Нортумбия, Сэссекс, Уэссекс, Эссекс, Кент, Восточная Англия и Мерсия. Они имели разную степень развития и самостоятельности, а в IX веке практически все объединились в королевство Англия.

Ну ни дать ни взять Вестерос из «Игры престолов», который объединил Эйгон I Таргариен. Собственно, новый сериал «Дом Дракона» рассказывает о том, что происходило во время правления династии Таргариенов. А основной конфликт, как это часто бывало в Средневековье, закручивается из-за слишком большого количества претендентов на престол.

Начало событий «Дома Дракона» приходится на времена Визериса I Таргариена. Его прообразом называют английского короля Генриха I. Мудрый и популярный правитель, он был настолько захвачен государственными делами, что не оставил бесспорного наследника. Его единственный сын утонул при загадочных обстоятельствах во время путешествия на корабле, и в качестве основной претендентки на престол после Генриха I осталась его дочь Матильда. Король заставил своих баронов присягнуть ей на верность. Однако стоило Генриху I испустить дух, как в борьбу за трон вступил его племянник Стефан Блуаский, приходившийся Матильде двоюродным братом. Между ними, а также поддерживающими их кланами и развернулось противостояние, вылившееся в Англии в затяжную гражданскую войну 1135 – 1154 годов.

Матильда продержалась на троне меньше года – народу не нравились её высокомерие и тяжёлый характер. А значительная часть аристократии считала, что женщина не может править страной. Стефан же был храбрым и щедрым человеком, которого любили простые люди и поддерживала знать.

В сериале «Дом Дракона» эти исторические персонажи стали прообразами главных героев – Рейениры Таргариен и Эйегона II. Впрочем, в отличие от исторических прототипов, Эйегон – не двоюродный, а сводный брат своей соперницы за престол. И его поддерживали не только определённые политические силы, но в первую очередь его собственная мать и ещё одна главная героиня сериала – Алисента.

В ней, считают исследователи, можно увидеть черты сразу двух реальных женщин – матери и жены короля Стефана Блуаского: Аделы Нормандской и Матильды Булонской.

Адела была умной и энергичной женщиной, занималась образованием, интересовалась государственными делами и укрепляла позиции своих детей при дворе.

Матильда же, тёзка соперницы своего мужа, во многом способствовала её свержению. Когда Стефан попал в плен, она сама возглавила его войска, вошла с ними в Лондон и способствовала его освобождению.

Добропорядочную и приветливую Матильду народ любил гораздо больше, чем заносчивую императрицу. Так что Стефан действительно во многом обязан ей тем, что оказался на троне.Ну а какую роль сыграет в доме драконов Алисента – ещё предстоит оценить зрителям. А заодно вынести вердикт – достойны ли в итоге «Драконы» «Престолов»?