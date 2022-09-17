На экраны выходит новый сериал «Тетя Марта»

3 октября в 19:00 на СТС состоится премьера 17-серийной комедии «Тетя Марта». В новом проекте свою первую главную роль в сериале исполнила 12-летняя кинозвезда Вита Корниенко, на счету которой больше 90 персонажей. Партнерами самой востребованной юной актрисы страны стали: Кристина Асмус, Александр Метёлкин, Юрий Кузнецов, Сергей Епишев, Екатерина Кабак и другие актеры.

Фото: Eva.ru Eva.ru

По сюжету Марта (Вита Корниенко) в свои восемь лет ведет жизнь, полную недетских забот. Единственный родственник рядом — дедушка (Юрий Кузнецов) — больше внучки нуждается в присмотре. Чтобы не оказаться в детском доме, Марта скрывает правду от учительницы (Кристина Асмус), участковой (Валерия Зоидова) и гламурной соседки (Екатерина Кабак) и просит актёра-неудачника (Сергей Епишев) притвориться ее отцом. На помощь приходит казанская родня в лице авантюриста Марата (Александр Метёлкин). Только в планах нагловатого паренька не забота о девочке, а её московские апартаменты.

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«Несмотря на все выходки, вранье и эгоцентризм Марата, в нем есть что-то такое доброе, человеческое, что и хотелось вытащить, — рассуждает Александр Метёлкин. — Он хороший человек, просто в свое время ему не хватило любви и внимания. И зрители увидят, как в ключевые моменты проявятся его сердечность и доброта. Эта история в целом о двух одиноких сердцах, которые нашли друг друга и соединились».

На съемках актер и отец двоих детей делился, что сразу нашел общий язык с 12-летней партнершей Витой Корниенко. Юная кинозвезда также признавалась, что их объединило чувство юмора:

«Мы с Сашей на одной юморной волне. Он называл меня Мартиночкой и Мартусечкой. Мы придумывали песни и разные истории. Были как две батарейки: вечно шутящие и хихикающие, готовые в любой момент на любую авантюру. Окружающие даже отмечали, что мы похожи».

Вита добавляла, что находила сходство и со своей героиней:

«Марта — одна из моих любимых героинь. Мне кажется, что в чем-то мы с ней похожи: обе смелые, энергичные, самостоятельные, заботливые. Но если разозлимся, можем быть дерзкими ежиками».

Коллега Виты Сергей Епишев, напротив, не похож на своего героя — в прошлом известного актера, завязавшего с популярностью из-за бутылки. «Аксёнов — собирательный образ, — признавался он. — Конечно, у всех артистов, как и у него, периодически возникает мысль, что они занимаются не тем делом. Обстоятельства складываются так, что можно сидеть без работы очень долго. Но, скажем так, до совсем бесчеловечного состояния я не опускался. Хотя депрессивные периоды бывали».