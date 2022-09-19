Вышла пятая серия «Дома дракона»

Сегодня состоялась премьера пятой серии сериала «Дом дракона» . Ровно половина первого сезона уже позади. Напомним, шоу уже продлили на второй сезон, так что фанаты могут радоваться.

Посмотреть пятую серию под названием «Мы путь осветим» можно в сервисах Okko, «Амедиатека» и «Кинопоиск». На сайте IMDb у пятого эпизода самая высокая оценка — целых 9,4 из 10, тогда как у остальных серий – на порядок ниже. Такое с выходом свежей серии бывает всегда, а через некоторое время оценка падает.