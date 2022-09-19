Завершились съемки спин-оффа «Пацанов»

Речь идёт о сериале «Поколение Ви», который стал спин-оффом «Пацанов». О завершении съёмок сообщили в официальных аккаунтах создатели шоу.
Авторы спин-оффа рассказали, что пока хотят сохранить в тайне дату выхода сериала. Также на страницах опубликовали фотографии со съёмок «Поколения Ви».
В новом шоу будет рассказан история молодых супергероев, которые только реализуют себя во вселенной «Пацанов».
Шоураннер оригинального сериала Эрик Крипке уже посмотрел первые материалы «Поколения Ви» и сообщил, что шоу понравится поклонникам «Пацанов». Тем временем съёмки четвёртого сезона продолжаются.