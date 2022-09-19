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2 часа назад

Завершились съемки спин-оффа «Пацанов»

runews24.ru

Речь идёт о сериале «Поколение Ви», который стал спин-оффом «Пацанов». О завершении съёмок сообщили в официальных аккаунтах создатели шоу.

Завершились съемки спин-оффа «Пацанов»
Фото: runews24.rurunews24.ru

Авторы спин-оффа рассказали, что пока хотят сохранить в тайне дату выхода сериала. Также на страницах опубликовали фотографии со съёмок «Поколения Ви».

В новом шоу будет рассказан история молодых супергероев, которые только реализуют себя во вселенной «Пацанов».

Шоураннер оригинального сериала Эрик Крипке уже посмотрел первые материалы «Поколения Ви» и сообщил, что шоу понравится поклонникам «Пацанов». Тем временем съёмки четвёртого сезона продолжаются.

Сериалы,Пацаны,Эрик Крипке,
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