Завершились съемки спин-оффа «Пацанов»

Речь идёт о сериале «Поколение Ви», который стал спин-оффом «Пацанов». О завершении съёмок сообщили в официальных аккаунтах создатели шоу.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Авторы спин-оффа рассказали, что пока хотят сохранить в тайне дату выхода сериала. Также на страницах опубликовали фотографии со съёмок «Поколения Ви».

В новом шоу будет рассказан история молодых супергероев, которые только реализуют себя во вселенной «Пацанов».