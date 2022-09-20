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2 часа назад

Сара Полсон сыграет писательницу Гвен Шамблин Лару в сериале "Путь вниз"

Моя Москва.онлайн

Как сообщает «Центральная служба новостей» со ссылкой на издание «Deadline», 47-летняя американская актриса, режиссёр и исполнительный продюсер Сара Полсон («12 лет рабства», «Гриффин и Феникс: На краю счастья», «Кафе «Голубая сойка», «Шериф из преисподней», «Американская история преступлений»), звезда сериала «Американская история ужасов» и обладательница премии «Золотой глобус», исполнит роль писательницы Гвен Шамблин Лары в сериале компании НВО под названием «Путь вниз».

Сара Полсон сыграет главную роль в сериале "Путь вниз"
Фото: Кадр из сериала "Американская история ужасов"Кадр из сериала "Американская история ужасов"

Отмечается, что в основу сюжета проекта об основательнице христианской диетической программы «The Weight Down Workshop» и Братства Остатка ляжет документальный фильм «Путь вниз: Бог, жадность и культ Гвен Шамблин», представленный в 2021 году. Сара Полсон также выступит исполнительным продюсером сериала.

Известно, что Гвен Шаблин была харизматичной фигурой с тщательно продуманным имиджем, которую обвиняли в эмоциональном, психологическом и физическом насилии и эксплуатации с целью якобы культовой практики церкви. Скончалась женщина в 2021 году в возрасте 66 лет.

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