Сара Полсон сыграет главную роль в сериале "Путь вниз"

Как сообщает «Центральная служба новостей» со ссылкой на издание «Deadline», 47-летняя американская актриса, режиссёр и исполнительный продюсер Сара Полсон («12 лет рабства», «Гриффин и Феникс: На краю счастья», «Кафе «Голубая сойка», «Шериф из преисподней», «Американская история преступлений»), звезда сериала «Американская история ужасов» и обладательница премии «Золотой глобус», исполнит роль писательницы Гвен Шамблин Лары в сериале компании НВО под названием «Путь вниз».

Фото: Кадр из сериала "Американская история ужасов" Кадр из сериала "Американская история ужасов"

Отмечается, что в основу сюжета проекта об основательнице христианской диетической программы «The Weight Down Workshop» и Братства Остатка ляжет документальный фильм «Путь вниз: Бог, жадность и культ Гвен Шамблин», представленный в 2021 году. Сара Полсон также выступит исполнительным продюсером сериала.