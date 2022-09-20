Стартовали съемки второго сезона сериала "Почка"

"Почка" - это абсолютный хит Kion, авторский сериал с нетривиальным замыслом, который заставил наших зрителей обсуждать феномен главной героини, осуждать ее, спорить о справедливости ее поступков. Это абсолютно цельная история, которую продолжают развивать авторы Мария Шульгина и Елизавета Тихонова. Во втором сезоне героиню Наташу Кустову ждут не менее удивительные приключения, в процессе она будет искать ответы на злободневные вопросы и ответит себе на вопрос: "На что можно пойти ради любви?" - сказал он.