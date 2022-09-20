Стартовали съемки второго сезона сериала "Почка", главную роль в котором исполняет Любовь Аксенова. Об этом во вторник сообщил ТАСС генеральный директор "МТС медиа"/Kion, продюсер Игорь Мишин.
Сериал "Почка" вышел в онлайн-кинотеатре Kion в начале 2021 года.
"Почка" - это абсолютный хит Kion, авторский сериал с нетривиальным замыслом, который заставил наших зрителей обсуждать феномен главной героини, осуждать ее, спорить о справедливости ее поступков. Это абсолютно цельная история, которую продолжают развивать авторы Мария Шульгина и Елизавета Тихонова. Во втором сезоне героиню Наташу Кустову ждут не менее удивительные приключения, в процессе она будет искать ответы на злободневные вопросы и ответит себе на вопрос: "На что можно пойти ради любви?" - сказал он.
В новом сезоне сериала сыграют актеры Любовь Аксенова, Григорий Чабан, Дмитрий Лысенков, Антон Филипенко, Янина Лакоба, Николай Фоменко. Также к команде присоединятся Леонид Бичевин и Павел Баршак. "Почка" - это своего рода "свойский" сериал. Он волнует совершенно разных людей, затрагивая непростые темы. Мне кажется, будет здорово продолжить этот диалог со зрителем. Хоть и несерьезный, но о важном", - привели в пресс-службе онлайн-кинотеатра слова Аксеновой.
Действие во втором сезоне начинается в Хорватии, куда смертельно больная главная героиня Наташа Кустова едет пересаживать почку. Этот орган в конце первого сезона достался ей от матери пациента центра трансплантологии Миши. Однако пересадка прошла с побочным эффектом - теперь Наташа одержима страстью к Мише. Наташа приезжает обратно в Москву, чтобы найти Мише почку, однако он намерен дождаться своей очереди на пересадку. Перед ним - 71 человек, поэтому Наташа решает спасти каждого пациента, чтобы Мишу прооперировали легально и побыстрее.