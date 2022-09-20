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1 час назад

Вышел трейлер сериала "Клуб полуночников"

Газета.Ru

Вышел трейлер сериала "Клуб полуночников" от стриминговой платформы Netflix. Ролик опубликован на YouTube.

Вышел трейлер сериала "Клуб полуночников"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Картина является адаптацией одноименной книги Кристофера Пайка.

Режиссер сериала – Майкл Флэнаган, известный по таким проектам: "Доктор Сон", "Призрак дома на холме", "Призраки усадьбы Блай".

Премьера "Клуба полуночников" состоится 7 октября.

По сюжету в хосписе для неизлечимо больных подростков восемь пациентов собираются вместе каждую ночь, чтобы рассказывать друг другу истории. В один день они заключают договор о том, что тот, кто умрет первым, подаст группе знак из потустороннего мира.

Призрак дома на холме,Netflix,
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