Вышли первые три серии «Андора»

Сегодня на сервисе Disney+ состоялась премьера первых трёх серий сериала «Андор». Всего в первом сезоне будет 12 эпизодов, последний из них выйдет 23 ноября. К сожалению, в России Disney+ не работает.
Когда выйдут остальные эпизоды?
«Андор» — шоу во вселенной «Звёздных войн», которое разворачивается за пять лет до событий фильма «Изгой-Один». Сериал расскажет историю Кассиана Андора и покажет формирование Повстанцев под другим углом. Шоураннер сериала Тони Гилрой пообещал показать более приземлённый вариант знакомой всем вселенной.
Съёмки второго сезона «Андора» стартуют в ноябре.