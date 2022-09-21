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2 часа назад

Вышли первые три серии «Андора»

Чемпионат.comиещё 1

Сегодня на сервисе Disney+ состоялась премьера первых трёх серий сериала «Андор». Всего в первом сезоне будет 12 эпизодов, последний из них выйдет 23 ноября. К сожалению, в России Disney+ не работает.

Вышли первые три серии «Андора»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Когда выйдут остальные эпизоды?

«Андор» — шоу во вселенной «Звёздных войн», которое разворачивается за пять лет до событий фильма «Изгой-Один». Сериал расскажет историю Кассиана Андора и покажет формирование Повстанцев под другим углом. Шоураннер сериала Тони Гилрой пообещал показать более приземлённый вариант знакомой всем вселенной.

Съёмки второго сезона «Андора» стартуют в ноябре.

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