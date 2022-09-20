Аудитория «Дома дракона» превысила рекордные 29 млн человек

Аудитория «Дома дракона», приквела «Игры престолов», продолжает увеличиваться. По данным аналитической компании Nielsen, пятый эпизод посмотрело на 3% больше зрителей, чем четвёртый. Точных цифр здесь нет, однако только на телеканале HBO за новым эпизодом следили 2,576 млн зрителей.

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Что касается общей аудитории сериала, то она достигла невероятных 29 млн человек. Отличный результат для HBO, которая наверняка довольна рекордными показателями своей кабельной сети.