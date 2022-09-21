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2 часа назад

Хмельницкая сравнила съемки в России и за границей

runews24.ru

Российская актриса Алена Хмельницкая рассказала о съемках в сериале Netflix «С холода».

Хмельницкая сравнила съемки в России и за границей
Фото: runews24.rurunews24.ru

В 8-серийном шпионском боевике, показ которого состоялся на Netflix 28 января, Алена Хмельницкая сыграла сотрудницу КГБ, «злую и жестокую» Светлану Петрову. Действия картины разворачиваются в Мадриде.

По словам актрисы, от поездки в Испанию у нее остались «самые замечательные воспоминания». Там Алена провела 3,5 месяца.

«Я очень люблю Испанию, я была в этой стране много раз. Я немного говорю по-испански. Первый мой язык французский, поэтому испанский я понимаю. Но поскольку я там долго жила, я научилась свободно разговаривать», — рассказала Хмельницкая в беседе с «Вокруг ТВ».

Алена также поведала, чем отличаются съемки фильма в Испании от России. У иностранцев кардинально другой подход к работе, отметила актриса.

«У тебя есть больше времени подготовиться до выхода на площадку. Когда ты приезжаешь на съемки все готовы на 100%. Бывает, что тебя могут попросить сыграть с определенного момента, но у нас есть время на репетиции, на изучение деталей персонажа», — отметила Хмельницкая.

Она считает, что дело в крупных суммах, выделяемых на создание картин.

В перерывах между съемок Хмельницкая находилась в Мадриде. Из-за COVID-19 актерам не разрешили выезжать за пределы города. В свободное время Алена посещала музеи и любовалась местными достопримечательностями.

Сериалы,Алена Хмельницкая,Светлана Петрова,Netflix,
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