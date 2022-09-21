Хмельницкая сравнила съемки в России и за границей

Российская актриса Алена Хмельницкая рассказала о съемках в сериале Netflix «С холода».
В 8-серийном шпионском боевике, показ которого состоялся на Netflix 28 января, Алена Хмельницкая сыграла сотрудницу КГБ, «злую и жестокую» Светлану Петрову. Действия картины разворачиваются в Мадриде.
По словам актрисы, от поездки в Испанию у нее остались «самые замечательные воспоминания». Там Алена провела 3,5 месяца.
«Я очень люблю Испанию, я была в этой стране много раз. Я немного говорю по-испански. Первый мой язык французский, поэтому испанский я понимаю. Но поскольку я там долго жила, я научилась свободно разговаривать», — рассказала Хмельницкая в беседе с «Вокруг ТВ».
Алена также поведала, чем отличаются съемки фильма в Испании от России. У иностранцев кардинально другой подход к работе, отметила актриса.
«У тебя есть больше времени подготовиться до выхода на площадку. Когда ты приезжаешь на съемки все готовы на 100%. Бывает, что тебя могут попросить сыграть с определенного момента, но у нас есть время на репетиции, на изучение деталей персонажа», — отметила Хмельницкая.
Она считает, что дело в крупных суммах, выделяемых на создание картин.
В перерывах между съемок Хмельницкая находилась в Мадриде. Из-за COVID-19 актерам не разрешили выезжать за пределы города. В свободное время Алена посещала музеи и любовалась местными достопримечательностями.