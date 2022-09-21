Хмельницкая сравнила съемки в России и за границей

«У тебя есть больше времени подготовиться до выхода на площадку. Когда ты приезжаешь на съемки все готовы на 100%. Бывает, что тебя могут попросить сыграть с определенного момента, но у нас есть время на репетиции, на изучение деталей персонажа», — отметила Хмельницкая.