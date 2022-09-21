5 женских сериалов для просмотра осенним вечером

Танцы, секс и даже рестлинг — в этой подборке вы найдете сюжет на любой вкус.

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Кажется, что все уже пересмотрено, хитовые шоу закончились и новых на горизонте не предвидится? Не торопитесь — мир сериалов настолько широк, что не хватит целой жизни, чтобы посмотреть все. Хотя в нынешнем потоке сложных тем, многочисленных репрезентаций и серьезных лиц на экране бывает непросто найти что-то легкое, приятное, говорящее с тобой на одном языке. Чтобы вечером откинуться на мягком диване, взять бокал любимого вина и насладиться немного смешным, немного грустным, но однозначно интересным зрелищем. Мы подобрали для вас 5 таких сериалов. Проверьте — наверняка среди них найдется то, что вы еще не видели.

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«Ева, рожай!»

Свежий сериал от START с Еленой Подкаминской в главной роли. Звезда «Кухни» и «ИП Пирогова», кажется, настолько вдохновилась собственным образом, что на глазах всех превратилась в актрису, которая и на экране, и в жизни ассоциируется со словом «успех».

В каком-то роде «Ева, рожай!» — ироничное переосмысление образа Веры Михеевой: теперь успех надо подкрепить и продолжить. Главная героиня — 38-летняя самодостаточная женщина, живущая своей работой преподавателя танцев. У неё есть всё, кроме постоянства в личной жизни: всякий раз, когда речь заходит о муже и «часики тикают», она в душе презрительно выставляет мизинчик. Но всё меняется в тот момент, когда она узнаёт, что её бывший не только женился, но и стал отцом. Что-то щёлкает в голове Евы и она решает во что бы то ни стало стать матерью и создать семью. Всерьез занявшись личной жизнью, Ева вдруг осознает… что она понятия не имеет, как и с кем строить «здоровые отношения». А когда твоя цель не просто найти любимого мужчину, но и создать с ним крепкие отношения, возникает вопрос: чему верить — влечению, голове или сердцу?

«Почему женщины убивают»

Всколыхнувшее публику остросюжетное и комедийное одновременно шоу, которому удаётся почти невозможное: идеально уложиться в современную «повестку» и понравиться всем. Красивое костюмированное шоу, каждый сезон которого охватывает определенные исторические эпохи и проходящие через них три сюжетные арки. В первом — это история трех женщин из разных поколений, живущих в одном и том же особняке, мужья которых им изменяют. Во втором — одна временная линия, разворачивающаяся в 1949 году, но снова с тремя женщинами, связанными друг с другом удивительным образом.

Главная тема сериала (и заодно спойлер из разряда тех, которые делают просмотр лишь интереснее) выражена в названии: что заставляет милых, прекрасных, красивых женщин решиться на такую жуткую вещь, как убийство? Но в этом нет какой-то морализаторской ноты: «Почему женщины убивают» — ироничное и даже саркастичное шоу, мятущееся от жанра к жанру. Это и мелодрама, и комедия (часто весьма чёрная), и триллер, и иногда социальная драма — все героини сериала, в той или иной мере, зависят от мужчин, с которыми живут и завязывают отношения. И попытка выхода из этой зависимости часто оканчивается не очень приятно для кого-либо из участников событий.

«Миссис Флетчер»

Экранизация романа современного американского писателя Тома Перротты, ставшего известным благодаря своим романам «Выскочка» и «Как малые дети», киноинтерпретации которых получили номинации на «Оскар» и сделали Перротту известным далеко за пределами США. В центре внимания — Ив Флетчер, разведенная мать, чей взрослый сын недавно уехал учиться в колледж и она осталась совсем одна, обременённая важной, но нелюбимой работой менеджера в доме для престарелых.

Одиночество обнажает чувственность. Все еще чертовски привлекательная для мужчин (и не только) женщина обнаруживает в себе томившиеся до этого запасы сексуальности, которые высвобождаются. Наконец-то она свободна для того, чтобы посвятить время самому дорогому — себе. В главной роли — звезда сериала «Ванда/Вижн» Кэтрин Хан, которая показывает недюжинный актёрский талант и смелость. Это пикантное и жизнеутверждающее шоу о женской энергии, сексе и свободе выбора. Ив Флетчер — героиня, которой хочется позавидовать: у нее есть все для того, чтобы наслаждаться жизнью, и единственное, что ее сдерживает, это навязанные обществом стереотипы о том, как положено вести себя женщина после сорока. Которые она, конечно, блистательно преодолевает.

«Дрянь»

Хитовый британский телесериал, выросший из одноименного моноспектакля комикессы Фиби Уоллер-Бридж, выступившей и как сценаристка, и как актриса, и как сама себе муза проекта. В 2016 году «Дрянь» (кстати, это реальное прозвище сценаристки) взорвал хит-парады. А закрепил это дело упоительный шпионский детектив «Убивая Еву» (который мы, кстати, тоже советуем) — теперь Уоллер-Бридж настоящая звезда: ее зовут править сценарий последнего фильма про Джеймса Бонда, писать новую версию «Мистер и миссис Смит» и утверждают на главную женскую роль в новой картине об Индиане Джонсе.

Чем же так хороша «Дрянь», что вокруг нее такая слава? Все просто: это честное, смешное и по-хорошему злое шоу о сексуально активной девушке, которая мечтает жить нормально, но вечно находит приключения разного толка на свою пятую точку. То в неудачные отношения встрянет, то влюбится в священника, то поругается с новой женой своего отца — для Дряни (да, у нее даже нет имени) все вокруг похоже на конец света, а себя она считает никчемной и бесполезной. Но постепенно зритель узнает ее лучше — и находит в ней родственную душу, которую хочется искренне пожалеть и посочувствовать. Усиливается этот эффект сломом «четвертой стены» — героиня говорит, глядя вам прямо в глаза, чтобы уж точно запасть в душу и в ней надолго остаться.

«Блеск»

Что вы знаете о рестлинге? Да, то самое странное американское шоу, где огромные мужики понарошку (а вы знали об этом?) избивают друг друга, швыряют через плечо и разбивают об головы оппонентов разнообразные предметы. Скорее всего, ничего — и это нормально. А что вы знаете о женском рестлинге? Ещё меньше, скорее всего. Именно поэтому вам просто необходимо ознакомиться с GLOW. У нас в стране «Блеск» не столь известен, а это, между тем, сериал от создателей хитового «Оранжевый — хит сезона», и их новое комедийное шоу про женщин-рестлеров понравится вам, даже если вы в жизни не думали, что будете его смотреть.